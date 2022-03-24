موعد صرف الدعم السكني وشروط الاستحقاق وطريقة التسجيل

الدعم السكني، هو أحد الخدمات المقدمة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان، حيث تهدف إلى تسجيل المواطن أو المواطنة في القوائم الخاصة بطلب الحصول على دعم سكني، حيث يتم دراسة الطلب المقدم من المواطن أو المواطنة، وفق شروط الحصول عليه، وبعدها يتم اتخاذ القرار الخاص بقبول الطلب أو رفض الطلب بشكل مباشر، وذلك في حالة ما إذا كان المتقدم أو المتقدمة لا تنطبق عليهم شروط الحصول على الدعم السكني.

موعد صرف الدعم السكني:-

أعلنت وزارة الإسكان بأنه سوف يتم تحويل مبلغ الدعم إلى حسابات المستفيدين في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، وبهذا يكون الموعد الرسمي لصرف مبلغ الدعم السكني عن شهر رجب هو يوم الخميس الموافق 24 فبراير 2022، الموافق 25 رجب 1443

شروط الاستحقاق:-

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لاستحقاق على مبلغ الدعم السكني المقدم من وزارة الاسكان وصندوق التنمية وهذه الشروط هي:-

أن يكون المتقدم عن الأسرة سعودي الجنسية.

أن يكون عمر المتقدم عن الأسرة لا يقل عن 25 سنة.

أن تكون الاسرة المتقدم لها للحصول على مبلغ الدعم السكني مقيمة داخل الأراضي السعودية.

ألا يكون أحد أفراد الأسرة السعودية ممن يملكون مسكناً مناسباً حتى خمس سنوات سابقة.

ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة مسكن حكومي.

المتقدم يجب أن يكون زوجاً أو أباً أو من يعول الأسرة.

كذلك يمكن أن يكون المتقدم عن الأسرة أمرأة كالزوجة أو الأم فقط.

إذا كانت المرأة مطلقة أو أرملة فيجب أن يمر على الطلاق أو وفاة الزوج عامين أو أكثر.

يمكن التقديم للحصول على هذا الدعم من قبل الأخوة إذا كان الأب متوفياً أو من ينوب عنهم.

كيفية التسجيل في سكني:-

يتم تسجيل دخول على منصة سكني باختيار تسجيل جديد.

يتم إدخال البيانات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ثم يتم الضغط على التحقق.

يقوم المتقدم بإدخال كلمة المرور، ورقم الجوال، حيث ستصل لك رسالة على الجوال تتضمن رمز التفعيل.

بعد اتمام عملية التسجيل يتم الضغط على أيقونة التقديم على الدعم السكني.

يتم قراءة الشروط والأحكام ثم الضغط على موافق.

يطرح عليك البرنامج عدد من الأسئلة حول مسكنك الذي تقيم فيه والتأكد من صحة البيانات المسجلة.

في حالة اكتمال عملية التسجيل وإذا كنت من المستحقين سوف تظهر لك رسالة (تهانينا.. أنت مؤهل للحصول على الدعم السكني).

ينتظر جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، قيام وزارة الشئون القروية والبلدية والإسكان صرف الدعم السكني للمستحقين عن شهر مارس 2022، حيث من المقرر أن يتم الصرف اليوم ولا بتبقي سوى زمن قليل جداً للصرف، حيث يعد الدعم السكني وجه آخر من أوجه الدعم المتعددة الذي تقدمه الحكومة السعودية لمواطنيها على مختلف فئات الدخل، خاصة وأنها تعهدت على تقديم المسكن المناسب والملائم لجميع المواطنين دون أي تمييز بينهم.