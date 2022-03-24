إدانة بحرينية لـ محاولة الهجوم الإرهابى الأخير لـ عصابات الحوثى

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن وزارة الخارجية البحرينية أشادت بكفاءة وجاهزية قوات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن فى إحباط الهجوم العدائى الحوثى، مجددة دعوتها المجتمع الدولى لاتخاذ إجراءات صارمة وحازمة تجاه هذه العمليات الإرهابية المتكررة التى تهدد السلم والأمن الإقليميين.
وأعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن أمس الأربعاء، تدمير زورقين مفخخين وإحباط هجوم عدائى وشيك أعدته ميليشيا الحوثى الإرهابية، بجنوب البحر الأحمر، فى حين أظهر تقرير حقوقى يمنى جرائم الميليشيا، فى قصف الأعيان والمنشآت المدنية فى 14 محافظة بـ اليمن.
وقال التحالف، فى بيان صحافى، إن الزورقين أُعدا لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة عبرت مضيق باب المندب، مشيرًا إلى أن "محاولة إطلاق الزورقين المفخخين تم الإعداد لها من محافظة الحديدة"، وأضاف أن "الميليشيا الحوثية تصعد هجماتها العدائية لاستهداف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمى".
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