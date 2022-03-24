كيفية تقديم طلبات تمديد لتملك العقارات من خلال منصة إحكام والشروط اللازمة

كيفية تقديم طلبات التعديل لتملك العقارات من خلال منصة إحكام، وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تمديد استقبال طلبات تملك العقارات وتعديل قواعد طلبات التملك، وذلك في إطار منح المواطنين المزيد من الوقت والسماح لهم بتقديم طلبات التعديل وتملك العقارات، حيث أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين موافقته على تمديد استقبال طلبات تملُك العقارات، وجاءت هذه الموافقة في إطار سعي القيادة الحكيمة للبلاد لتقديم كل ماهو يخدم المواطنين، وقامت الهيئة العامة لعقارات الدولة من خلال الأمانة العامة للجان النظر في المملكة العربية السعودية بالإعلان من خلال صفحتها الرسمية على موقع تويتر عن توافر منصة إلكترونية ( إحكام )، يستطيع من خلالها المواطنون تقديم طلبات التعديل وتملك العقارات إلكترونيا وذلك للتسهيل على المواطنين وتخفيف الأعباء وتيسير الإجراءات عليهم، ومنصة إحكام هي منصة إلكترونية أطلاقتها الهيئة العامة للعقارات بالمملكة لمنح المواطنين مزيداً من الوقت والقدرة للتقدم بطلبات التملك للعقارات وذلك من خلال عدة خطوات وهي:

كيفية تقديم طلبات تمديد بمنصة إحكام لتملك العقار

يمكن للمواطنين تقديم طلب تمديد لتملك العقارات من خلال منصة إحكام باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة إحكام. إنشاء حساب في منصة إحكام، وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول. الضغط على تقديم طلبات المواطنين. اختيار من خدمات الموقع ( تقديم الطلب). إدخال البيانات المطلوبة. رفع المستندات المطلوبة عبر المنصة. قراءة الإقرارات المطلوبة، ومن ثم الموافقة عليها. وفي النهاية قم بالضغط على تقديم مراجعة الطلب.

الشروط اللازمة لتقديم طلبات التعديل وتملك العقارات

وضعت الهيئة العامة لعقارات الدولة عدة شروط من أجل التقديم على تملك العقارات واستقبال طلبات تملُّك العقارات وهي:

أن يكون التقدم بطلب تملك العقارات خلال عام من تاريخ 5-5-1442 هجرياً

يجب أن لا يكون قد سبق الفصل في طلب التملك بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية.

أن لا يكون العقار المطلوب تملكه في الطلب ضمن المواقع المحظور فيها التملك شرعاً، أو بموجب الأوامر والقرارات.

وأخيراً يجب أن تثبت الصور الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم ( 21679) في تاريخ 9-11-1387 هجرياً.

الأوراق المطلوبة لطلبات تملك العقارات

يجب تقديم عدة أوراق عبر منصة إحكام لتقديم طلب تملك العقارات وهي:

البيانات الخاصة بالعقار محل الطلب.

تقديم الوثائق التي تثبت نوع العقار.

تقديم مستند بنوع الوثيقة.

رفع المستندات المتعلقة بمساحة العقار بالمتر المربع.

تحديد موقع العقار بدقة، وتقديم مستند يثبت الموقع.

تقديم مستند بنوع الطلب المراد النظر فيه من قبل اللجنة المختصة.

صورة الهوية الوطنية لصاحب الطلب.

نسخة من بيانات الوكيل أو المحامي.

صورة من التفويض أو الوكالة الشرعية.

في حالة كانت المدعي شخصية اعتبارية، صورة من سجل الجهة الخاص به.

تقديم مستند رفع مساحي يتضمن نوع العقار والإحداثيات وحدود العقار، مصدق من مكتب العمل.

وأخيراً تقديم مستند التملك

الأوراق المطلوبة لطلبات التعديل

يجب تقديم عدة أوراق عبر منصة إحكام لتقديم طلب التعديل وهي: