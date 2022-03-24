نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات 50% في هايبر بنده السعودية على السلع رمضان 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات هايبر بنده السعودية، هايبر بنده السعودية يعتبر من أكثر الهيبرات، التي تحرص على تقديم أكبر قدر ممكن من الهدايا والعروض، خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس، بسبب مناسبة عيد الأم، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم عروض شهر مارس من هايبر بندة السعودية.

عروض هايبر بنده اليوم:

استربس الدجاج الحار وزنه ٧٥٠ جرام من رويال، ولقيمات زولابي وزنها ٣٠٠ جرام، وفيليه سلمون من سيبلو وزنه ٤٥٠ جرام، وقوانص دجاج وزنها نصف كيلو من رضوى، وميدو دجاج وزنها نصف كيلو من رضوى، وأصابع شوكولاتة، وكباب متبل من أمريكانا وزنه ٣٢٠ جرام، وبرجر بقري وزنه كيلو من أخوان، وبامية ممتازة وزنها ٤٠٠ جرام من سيارا، وستربس دجاج وزنه ٣٥٠ جرام من سيارا، وزينجزو دجاج وزنه ٣٥٠ جرام من سيارا، وأربع قطع برجر دجاج وزنهم ٢٢٤ جرام من سيارا.

بوب كورن وزنه٠ جرام من سيارا، وناجت دجاج وزنه ٣٥٠ جرام من سيارا، وعبوة فراولة وزنها ٩٠٠ جرام من الكبير، وتندر صدر الدجاج الكبير وزنه ٤٥٠ جرام، والسمبوسة البنجابية الكبير، وذرة حلوة وزنها ٤٠٠ جرام من الكبير، وغيابه الدجاج المغلف بالخبز من الكبير وزنه كيلو، وبرجر دجاج وزنه كيلو من طيبات الإمارات.

خصومات هايبر بنده السعودية الهائلة:

كويزي قطع دجاج الكبير وزنها ٤٠٠ جرام، بيتزا وزنها ٤٢٠ جرام من السنبلة، وخضروات وزنها ٨٠٠ جرام من السنبلة، وعجينة الكنافة وزنها ٥٠٠ جرام من السنبلة، وشرائح عجينة الجلاش الفاخرة من السنبلة وزنها نصف كيلو، وشرائح عجينة البقلاوة وزنها نصف كيلو من السنبلة، وبروكلي السنبلة وزنه ٤٠٠ جرام، وبرجر بقري حار عملاق من السنبلة وزنه كيلو، وخضار وزنه ٤٠٠ جرام من مونتانا، وبطاطس للقلي وزنها ٧٥٠ جرام من لامب وستون.

نقانق الدجاج بخليط الجبن وزنها 340 جرام من داري، ودجاج مخلي وزنه 2500جرام من ساديا، ودجاج تكا وزنه 400جرام، وشيش طاووق من أمريكانا وزنه 400جرام، وبطاطس نصف مقلية من أمريكانا وزنها 2500جرام، وبرجر بقري وزنه كيلو من كلاسيك، وبوب كورن مقرمش وزنه 420جرام من امريكانا، وعبوة كورن فليكس وزنه كيلو من كلوفر، وأصابع بسكويت باتشر فالي المقرمشة، وشوفان أبيض وايت وزنه نصف كيلو من هارفست.