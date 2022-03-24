المغرب: 13 ألف تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم الأربعاء، أن إجمالى من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 6 ملايين، و75 ألفًا، و23 شخصًا، موضحة أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا بلغ 24 مليونًا، و780 ألفًا، و303 أشخاص حتى اليوم، وأن العدد الإجمالى للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23 مليونًا، و248 ألفًا، و595 شخصًا حتى اليوم.

وأضاف البيان أن 1307 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن 2141 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

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