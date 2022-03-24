رؤية هلال شهر رمضان 2022 وفق المحكمة العليا السعودية 29 شعبان 1443

رؤية هلال شهر رمضان 2022 بالسعودية للعام الهجري 1443هـ تم تحديد موعده وفق تقويم أم القرى بالمملكة مساء يوم الجمعة بمشيئة الله الموافق 29 من شهر شعبان 1443 الموافق 1 من شهر إبريل 2022 وبناء عليه قامت المحكمة العليا السعودية بدعوة كافة المواطنين السعوديين والمسلمين المقيمين على أراضي المملكة بتحرى رؤية هلال شهر رمضان وبناء عليه فعلى كل من يرى يوم 29 شعبان القادم هلال شهر رمضان سواء بالعين المجردة، أو من خلال مناظير تلسكوبية، أن يقوم بالإبلاغ فورًا في أقرب محكمة بالمملكة.

دعوة من المحكمة العليا بالسعودية للمواطنين رؤية هلال شهر رمضان بالسعودية

إضافة لما سبق فقد جاء نص دعوة المحكمة العليا بالسعودية للموطنين كالتالي :

“الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فنظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم 155/هـ وتاريخ 1443/7/30 أن يوم الخميس 1443/7/30 حسب تقويم أم القرى الموافق 2022/3/6 هو المكمل لشهر رجب لعام 1443 ثلاثين يوما، وأن يوم الجمعة 1443/8/1 حسب تقويم أم القرى الموافق 2022/3/4 هو غرة شهر شعبان لعام 1443، وبناء عليه وعلى ما سبق أن صدر من أوامر وتعليمات، واتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى الموافق 2022/4/1”

قواعد الترائي وفق هدي رسول الله لرؤية هلال رمضان 1443

وكما ذكرنا سابقًا أن رؤية هلال شهر رمضان ستتم في مساء يوم الجمعة الموافق 29 شهر شعبان 1443 وفي حال صعوبة رؤية الهلال فيتم تحري الهلال في اليوم التالي أي مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 من شهر شعبان 1443 وفق تقويم أم القرى وبناء على الأمر الملكي رقم 1829 الصادر بتاريخ 7 من شهر محرم للعام 1433 والذي يقضي بالقيام برصد أهلة الشهور في يوم 29 واليوم الذي يليه.

الخطوات الصحيحة للإبلاغ عن رؤية هلال رمضان 2022 بالسعودية

وقد حددت المحكمة العليا بالمملكة الخطوات الصحيحة للمواطن في حال رؤيته هلال رمضان وطريقة الإبلاغ نذكرها بالترتيب التالي: