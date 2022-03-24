الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد استعدادها لإرسال خبراء ومعدات لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، على استعدادها لإرسال خبراء ومعدات إلى أوكرانيا للمساعدة فى ضمان سلامة وأمن منشآتها النووية ومنع مخاطر وقوع حادث خطير يمكن أن يهدد الناس والبيئة.





وقال المدير العام رافائيل ماريانو جروسى فى بيان بالفيديو اليوم الأربعاء، إنه لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الراهن، مشددا مرة أخرى على الحاجة الملحة لإبرام إطار متفق عليه من شأنه أن يمكّن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تقديم المساعدة الفنية للتشغيل الآمن للمنشآت النووية الأوكرانية والتى تشمل 15 مفاعلا إضافة إلى موقع تشيرنوبيل. وأعرب جروسى عن استعداده للسفر على الفور إلى أوكرانيا لإبرام مثل هذا الاتفاق والذى سيشمل تدابير مساعدة ودعم كبيرة بما فى ذلك التواجد فى الموقع لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى مرافق مختلفة فى أوكرانيا فضلاً عن تسليم معدات الأمان الحيوية. وقال المدير العام إن "النتيجة الإيجابية لا تزال بعيدة المنال" وذلك بعد مشاورات مكثفة لعدة أيام مضيفًا أن الحاجة إلى منع وقوع حادث نووى تصبح أكثر إلحاحًا مع كل يوم يمر على الأزمة الراهنة.

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