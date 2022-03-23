وفاة مادلين أولبرايت أول وزيرة خارجية أميركية

عن عمر ناهز 85 عاما، توفيت مادلين أولبرايت، أول سيدة تتولى رئاسة الخارجية الأميركية، بعد صراع مع مرض السرطان، حسبما أعلنت أسرتها يوم الأربعاء.
اختار الرئيس الأسبق بيل كلينتون أولبرايت لتتولى حقيبة الدبلوماسية الأميركية في عام 1996، وعملت بهذه الصفة خلال السنوات الأربع الأخيرة من إدارة كلينتون.
في ذلك الوقت، كانت المرأة الأعلى منصبا في تاريخ حكومة الولايات المتحدة.
ونشرت أسرتها تغريدة على تويتر جاء فيها” لقد فقدنا أما محبة وجدة وأختا وخالة وصديقة”، مشيرة إلى أن سبب الوفاة هو السرطان.
وفي وزارة الخارجية أشاد المتحدث نيد برايس بأولبرايت "الرائدة باعتبارها أول امرأة تتولى وزارة الخارجية، والتي فتحت الباب فعليا أمام عناصر كبيرة من قوتنا العاملة".
وأضاف "أعلم أن العديد من الأشخاص في هذا المبنى يشعرون بالحزن اليوم".
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