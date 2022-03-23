الصحة العالمية: ارتفاع إصابات كورونا

الصحة العالمية: ارتفاع إصابات كوروناقالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد على مستوى العالم ارتفع بنسبة 7% في الأسبوع الماضي، مدفوعًا بزيادة الإصابات في غرب المحيط الهادئ، حتى مع انخفاض الوفيات المبلغ عنها من كورونا، وذلك وفقا لما ذكره موقع ميديكال اكسبرس.

وأضافت، كان هناك أكثر من 12 مليون حالة أسبوعية جديدة، وأقل بقليل من 33 ألف حالة وفاة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 23 % في معدل الوفيات، وفقًا لتقرير وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة حول الوباء الصادر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

كانت الحالات المؤكدة للفيروس تتراجع بشكل مطرد في جميع أنحاء العالم منذ يناير، لكنها ارتفعت مرة أخرى الأسبوع الماضي، بسبب متغير اوميكرون omicron الأكثر عدوى وتعليق بروتوكولات كورونا في العديد من البلدان في أوروبا وأمريكا الشمالية وأماكن أخرى.

قال مسئولو الصحة مرارًا وتكرارًا إن أوميكرون يسبب مرضًا أكثر اعتدالًا من الإصدارات السابقة من فيروس كورونا وأن التطعيم، بما في ذلك اللقاح المعزز يبدو وقائيًا للغاية، ظل غرب المحيط الهادئ المنطقة الوحيدة في العالم التي ترتفع فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت قفزة بنسبة 21% الأسبوع الماضي، واستمرت أسابيع من الزيادة، وفقًا لأرقام الأسبوع الماضي، ظل عدد الإصابات الجديدة في أوروبا مستقرًا وانخفض في كل مكان آخر.

حذرت منظمة الصحة العالمية من أنه مع تخلي العديد من البلدان عن برامج الاختبار على نطاق واسع، فمن المحتمل أن يتم تفويت العديد من الإصابات ويجب تفسير أعداد الحالات الجديدة بحذر.

في الأسابيع الأخيرة، ارتفعت حالات كورونا في جميع أنحاء أوروبا، مدفوعًا بمتغير BA.2 الأكثر عدوى من omicron وتخفيف جميع تدابير الصحة العامة تقريبًا .

قال الدكتور هانز كلوج، رئيس منظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن القيود المفروضة في العديد من البلدان في جميع أنحاء القارة قد تم رفعها، مشيرًا إلى أنه في الأيام الأخيرة، ارتفعت الحالات بشكل كبير في المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.

في الأسبوع الماضي، قال وزير الصحة البريطاني ساجيد جافيد، إنه على المقيمين في المملكة المتحدة الاستعداد لارتفاع إصابات كورونا لكن البلاد لا تزال "في وضع جيد جدًا" بسبب مستويات التطعيم المرتفعة.

في غضون ذلك، أبلغت السلطات الصحية الصينية هذا الأسبوع عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا منذ أكثر من عام حيث تكافح البلاد أسوأ تفشي لها منذ اكتشاف الفيروس التاجي في ووهان.

قالت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج هذا الأسبوع إن السلطات ستدرس تخفيف بعض إجراءاتها الصارمة المتعلقة بوباء كورونا مع بدء انخفاض الحالات بعد أسابيع من ارتفاع الحالات التي أثقلت كاهل المستشفيات والمقابر.

