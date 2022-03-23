نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم Dream 2022 وأرقام الهواتف لجميع الدول لربح الجائزة الكبرى مليون دولار في المقال التالي
الاشتراك في مسابقة الحلم وأرقام الهواتف لجميع الدول نتابعها من خلال هذا التقرير الآتي حيث تعتبر المسابقة حلم من بين أقوى المسابقات التي تتواجد وتتم متابعتها من قبل العديد من الأشخاص، ومن خلال الاستعانة بالأرقام الهاتفية من الممكن أن يتم الاشتراك وبكل سهولة، ومن خلال ما يلي في تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن أفضل طرق الاشتراك وكيفية القيام بالاشتراك السريع ليكون المتسابق والمشارك الفعلي قادر على أن يكون من بين المرشحين وبقوة للحصول على الجوائز الكبرى من تلك المسابقة.
الاشتراك في مسابقة الحلم وأرقام الهواتف لجميع الدول
في مسابقة الحلم من الممكن أن يتم الاشتراك بأكثر من طريقة ومن الممكن أن تتم خطوة الاشتراط من خلال الاستعانة بالأرقام التي تساعد في الحصول على الاشتراك السريع من أي مكان بأي دولة عربية، ومن خلال ما يلي سنوضح كل أرقام الهواتف لجميع الدول والتي من خلالها من الممكن أن يتم الإرسال لطلب الاشتراك.
أرقام الهواتف للاشتراك بالمسابقة
قد نظمت الجهة المختصة بالإعداد للمسابقة بعض الأرقام بالتنسيق مع لشركات للاتصال من مختلف الدول عملية الاشتراك عبر عدد من الأرقام نذكر منها ما يلي:
- الرقم 858888 من الممكن الاشتراك من خلال الاتصال عليه من الشركة للاتصالات إس تي سي.
متاح التواصل من الراغبين بالاشتراك على نفس الرقم السابق.
- عبر الشركة موبايلي في المملكة الاشتراك بإرسال رسالة على 650444، والتواصل لمختلف عملاء اتصالات على 5544.
- الرقم 4141 من الممكن أن يتم لتواصل من الدولة الكويتية لكافة العملاء لشركة إس تي سي.
- من عمان الاشتراك على 90434 ومن خلال الشبكة أومنتال.
- من البحرين الاشتراك بالرقم 94000.
التواصل عبر الموقع الرسمي للمسابقة
من الممكن لمختلف الأشخاص من الراغبين بالتواصل مع جهة المسابقة والاشتراك الفعلي أن يقوموا بإجراء التواصل المباشر مع المنصة الخاصة بالمسابقة على الشبكة العنكبوتية، والاشتراك يكون بعد إتمام كل الخطوات المطلوبة والإجابة على التساؤل المطروح من قبل الجهة الخاصة بالمسابقة، ومن الممكن الاشتراك أيضا من خلال الاستعانة بالتطبيق حلم على منصة جوجل بلاي.
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