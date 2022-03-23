نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام رابط أسماء المستفيدين من المعونة الشهرية الأردنية برقم الهوية لشهر رمضان 2022 من صندوق المعونة الوطنية takaful.naf.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام رابط أسماء المستفيدين من المعونة الشهرية الأردنية 2022 برقم الهوية بدأت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية بالفعل في إعداد قوائم المستحقين لبرنامج المساعدات الشهرية المعونة الشهرية 2022، بالتزامن مع إصدار أوامر ملكية بشأن صرف الدعم الخاص بالمعونة الشهرية الأردنية خلال هذه الأيام لجميع المستحقين من أصحاب الدخل المحدود من المواطنين في جميع أنحاء الأردن، حيث قرر مجلس الوزراء الأردني من خلال الاجتماع الأخير الذي انعقد في يوم عشرين من شهر مارس الإسراع في عملية رصد أسماء المستفيدين من الدعم الشهري، والذي يعد واحد من ضمن أهم برامج الدعم التي يتم تقديمها من قبل الحكومة الأردنية متمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية.

موعد صرف دعم المعونة الشهرية في الأردن 2022

وقد كلف الدعم الخاص بالمعونة الشهرية الدولة حوالي 11 مليون دينار، حيث يتم تقديم الدعم على نحو 100 دينار أردني لجميع الأسر المستحقة للحصول على الدعم والتي يصل عددها الى حوالي 107 الف اسرة في جميع انحاء الاردن، وقد اكدت الحكومة الأردنية أنه قد تم الإعلان عن الضوابط والشروط الخاصة باستحقاق الدعم، حيث يتم تقديم الدعم للفئات التالية.

يجب ان يكون المتقدم للحصول على الدعم اردني الجنسية.

يجب أن يكون المستحق من محدودي الدخل.

ألا يكون المتقدم لديه عمل ثابت في احد القطاعات الحكومية او الخاصة.

الا يكون المتقدم للحصول على الدعم لديه نشاط تجاري خاص به.

استعلام رابط الدعم النقدي الموحد في الأردن 2022 برقم الهوية takaful.naf.gov.jo من صندوق المعونة الوطنية مواعيد صرف المعونة الشهرية الملكية

أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، ومدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة الدكتور برق الضمور، أنه سيتم البدء بصرف معونات الدعم النقدي الموحد قبل بداية شهر رمضان المبارك وبتاريخ 1 / 4 / 2022.

تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، مجلس الوزراء يقرِّر صرف مبلغ 100 دينار للمنتفعين من برنامج المعونات الشهريَّة في صندوق المعونة الوطنيَّةhttps://t.co/fiz34zWcEv pic.twitter.com/ZN6FDlwXBV — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، مجلس الوزراء يقرِّر صرف مبلغ 100 دينار للمنتفعين من برنامج المعونات الشهريَّة في صندوق المعونة الوطنيَّةhttps://t.co/fiz34zWcEv pic.twitter.com/ZN6FDlwXBV — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) March 20, 2022

استعلام رابط أسماء المستفيدين من المعونة الشهرية الأردنية 2022 برقم الهوية

ومن المقرر ان يتم نشر الاسماء الخاصة بالمستحقين للحصول على دعم المعونة الشهرية في الأردن خلال الأيام الأخيرة بالتزامن مع الانتهاء من رصد الأسماء المستحقة، حيث يتم الاستعلام هو استحقاق الدعم مباشرة من خلال موقع صندوق المعونة الوطنية في الأردن عن طريق اتباع الخطوات التالية.