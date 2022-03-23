خطوات حجز موعد لترخيص سلاح من خلال منصة أبشر وشروط اقتناء السلاح في السعودية

خطوات حجز موعد لترخيص سلاح من خلال منصة أبشر، عبر تغريده من خلال موقع تويتر نشر الحساب الرسمي للأمن العام في السعودية كيفية حجز موعد لترخيص سلاح بالخطوات، من خلال منصة أبشر حيث تعمل كل الجهات في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي إلى تحويل كل الخدمات إلى المنصات الإلكترونية، لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتخفيف الأحمال عليهم، من أجل تحقيق رؤية 2030 للسعودية، وتعتبر منصة أبشر من ابرز المنصات الإلكترونية التي تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين في المملكة بشكل إلكتروني كامل لتخفيف الأعباء علي المواطنين والمقيمين، فمن خلال 9 خطوات أعلنتهم الصفحة الرسمية للأمن العام السعودي عبر موقع تويتر يمكن للمواطن السعودي الحصول على موعد ترخيص للسلاح الفردي أو أسلحة الصيد الخاصة به من خلال منصة أبشر، والخطوات المطلوبة هي كالتالي:

خطوات حجز موعد لترخيص سلاح فردي من خلال منصة أبشر

الدخول إلى أبشر الإلكترونية. اختبار خدمة الأفراد. الضغط على مواعيد. قم باختيار الأسلحة والمتفجرات. ثم الانتقال إلى خدمة حجز المواعيد. اختيار حجز موعد جديد. اختار الخدمة، ترخيص سلاح. اختيار المنطقة ثم الفرع ، واختيار الموعد المناسب لك. وفي النهاية كم بالضغط على تأكيد حجز الموعد.

شروط اقتناء وحمل الأسلحة الفردية أو أسلحة الصيد في السعودية

يجب أن يكون طالب رخصة حمل السلاح سعودي الجنسية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم لطلب رخصة حمل سلاح عن 22 عاماً.

أن يكون طالب الرخصة خالي من السوابق الجنائية.

شرط أن يكون حامل ومقتني السلاح الفردي أو أسلحة الصيد، خاليًا من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الترخيص.

يجب ألا يكون طالب الرخصة مصابا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح الفردي أو أسلحة الصيد.

تعبئة النموذج الخاص بطلب ترخيص السلاح الفردي.

وأخيراً ألا يكون قد قام بأي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته.

أسباب إلغاء رخصة حمل السلاح

إذا تم مصادرة السلاح وذخيرته أكثر من مرة. وإذا فقد المرخص له بحمل السلاح شرطا من شروط منح الرخصة. إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.

وكان الأمن العام قد دعا المواطنين إلى سرعة حجز موعد لترخيص السلاح قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر وأسلحة الصيد غير النظامية بتاريخ 16 شوال 1443هـ.