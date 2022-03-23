نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 في جميع المحافظات من وزارة التربية والتعليم العراقية PDF برقم الامتحاني

نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 في الوقت الحالي تشهد محركات بحث جوجل إقبال مبير للغاية من قبل الاهتمام الكبير للطلاب والطالبات وأيضاً أولياء الأمور في شتى محافظات العراق بصفة عامة من أجل التعرف على نتائج اختبارات الصف الثالث المتوسط الخارجي لذلك العام 2022، في كافة أرجاء وأنحاء العراق، وعلى أن يتم هذا بالتزامن مع انتهاء الطلاب والطالبات من أداء كافة الاختبارات بالآونة الأخيرة في كافة المدارس على أن يكون حضورياً، وعلى الفور قد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن البدء في جميع أعمال تصحيح الاختبارات المتعلقة بالطلاب والطالبات بداخل لجان ومراكز التصحيح المختلفة، وسوف نعرض عليكم اليوم بالسطور القادمة رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات بالصف الثالث المتوسط بالعراق 2022.

نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022

قد كشفت الجهات المختصة بداخل وزارة التربية والتعليم العراقية بالساعات الأخيرة عن أنه من المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن كافة نتائج الطلاب بالصف الثالث المتوسط الخارجي للدور التمهيدي 2022 في شتى محافظات العراق بصفة عامة بالساعات القليلة القادمة، وهذا بعد أن يتم الانتهاء شكل رسمي من رصد النتائج المتعلقة بالطلاب بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، وقد تم الانتهاء الفعلي من كافة أعمال تصحيح الاختبارات المتعلقة بالطلاب والطالبات في شتى مراكز التصحيح بجميع المحافظات بصفة عامة، وقد جاءت معدلات النجاح للطلاب والطالبات بشكل مرتفع للغاية لذلك العام عند المقارنة بالنتائج الخاصة بالأعوام الدراسية الماضية، وعلى أن يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب بطريقة إلكترونية عن طريق وزارة التربية والتعليم العراقية للقيام بطرح كافة نتائج الطلاب لشتى المراحل الدراسية المتنوعة.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب الثالث المتوسط