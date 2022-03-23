عاجل- وفاة مادلين أولبرايت أول وزيرة للخارجية الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وبحسب "cnn"، أكدت عائلتها أن سبب وفاة أولبرايت عن عمر يناهز 84 عامًا كان السرطان. وقال البيان : "كانت محاطة بالعائلة والأصدقاء فقدنا أم محبة وجدة وأخت وخالة وصديقة".

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