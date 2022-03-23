الجيش الجزائرى: كشف وتدمير 12 مخبأ للإرهابيين واسترجاع كميات من الأسلحة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان، اليوم الأربعاء - أنه فى إطار الجهود المبذولة فى ميدان مكافحة الإرهاب، وفى سياق العملية النوعية التى أفضت مؤخرًا إلى القضاء على 8 إرهابيين، وإلقاء القبض على 7 آخرين، واسترجاع كمية من الأسلحة والذخيرة، وإثر الاستغلال الأمثل للمعلومات التى أفاد بها الإرهابى المقبوض عليه بطيب يوسف، ولقبه "أسامة أبو سفيان النيغاسى" (أمير الجماعة الإرهابية)، تمكنت وحدات الجيش، خلال عمليات تمشيط، من كشف وتدمير 12 مخبأ للإرهابيين، واسترجاع مدفعين "آر بى جى"، و3 رشاشات، و5 قنابل ومتفجرات، و8 قذائف وأجهزة للاتصال.

وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش فى استخراج رفاة الإرهابى "بلعباس الدين الطيب" المدعو "أبو العباس" بولاية جيجل (شرقى البلاد)، والذى كان قد التحق بالجماعات الإرهابية عام 1993، قبل أن يتم القضاء عليه عام 2013.

ووفقًا لبيان وزارة الدفاع الجزائرية، تأتى هذه العملية النوعية لتؤكد مرة أخرى على فعالية المقاربة التى تنتهجها القيادة العليا للجيش الجزائرى فى اجتثاث الإرهاب من كافة التراب الوطنى، وكذلك عزم وحدات القوات المسلحة على مطاردة بقايا الإرهابيين حيثما وجدوا.