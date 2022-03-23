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عمر شويل - جدة منصة قطر للتعليم تسجيل الدخول 1443 هي واحدة من أحدث المنصات التعليمية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم عن بعد في قطر.

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم القطرية عن إطلاق منصة جديدة للتعليم عن بعد باسم “منصة قطر التعليمية” يوم الأحد الموافق 30 يناير 2022. كما تم إطلاق حساب تويتر الرسمي لوزارة التربية والتعليم القطرية.

منصة قطر للتعليم تسجيل الدخول 1443

في ضوء جهود دولة قطر المستمرة للنهوض بالتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، استفاد الطلاب والطالبات من منصة التعلم عن بعد الجديدة في قطر بطرق متنوعة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم العالي القطرية ذلك، وأوضحت أنه بمجرد دخول الطالب أو الطالبة إلى الموقع الإلكتروني لنظام التعليم أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي القطرية عن إطلاق منصة قطر الجديدة للتعليم عن بعد.

الآن، يمكن لجميع الطلاب والطالبات في دولة قطر تسجيل الدخول إلى موقع قطر للتعليم، والوصول إلى الدروس والواجبات، والاستفادة من مجموعة متنوعة من المزايا الأخرى.

يمكنك أيضًا الوصول إلى المنصة وتتبع العملية التعليمية في دولة قطر مباشرة من هذه الصفحة من خلال النقر على الرابط الخاص بمنصة قطر الجديدة للتعليم عن بعد.

كيفية الوصول إلى منصة تعليم الفيديو عبر الإنترنت في قطر

يمكنك الآن تسجيل الدخول بسهولة إلى منصة قطر للتعليم عن بعد باتباع الخطوات الموضحة في الفيديو أدناه أو باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى منصة قطر التعليمية عن طريق تسجيل الدخول .

. تسجيل الدخول عن طريق النقر فوق تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول باستخدام حسابك الرسمي.

أدخل اسم المستخدم الخاص بك هنا.

من فضلك أدخل رقمك السري.

نتيجة لذلك، سيتم قبولك في منصة التعليم في قطر.

منصة LMS في قطر بمثابة قناة للتعليم عن بعد

يمكنك الوصول إلى قناة التعلم عن بعد الخاصة بمنصة قطر المستقبل عبر رابط القناة المخصص على قناة اليوتيوب “من هنا”. تقدم هذه القناة مجموعة شاملة من خدمات التعليم الإلكتروني للطلاب في جميع المستويات التعليمية، من المدرسة الابتدائية إلى المدرسة الإعدادية وحتى المدرسة الثانوية، فضلاً عن التعليم الخاص والإعدادي. للاستفادة من خدماتها، يجب النقر فوق علامة التبويب “اشتراك القناة”؛ لتلقي مستجدات خدمات التعليم الإلكتروني للتعلم عن بعد عبر هذه القناة التعليمية القطرية.