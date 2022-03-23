نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة مباشرة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس الموعد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة متابعة مباراة مصر والسنغال في اطار مباراة الذهاب في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، المباراة ستقام علي ملعب ستاد القاهرة، ويسعي المنتخب المصري بقيادة كيروش، لحسم نتيجة مباراة مصر، وتحقيق الفوز قبل اللقاء الثاني بينهما الذي سيقام في السنغال، سبق وأن تقابل الفريقان في شهر فبراير الماضي، في نهائي كأس الأمم الأفريقية، وانتهت المباراة بفوز السنغال بضربات الترجيح، وتتويج السنغال بطلاً لكأس أمم افريقيا.

موعد مباراة مصر والسنغال

ينتظر عشاق كرة القدم مشاهدة مباراة مصر والسنغال، في ذهات التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم في قطر، وقد تحدد موعد مباراة مصر والسنغال، ليكون يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر مارس 2022، وسيكون ميعاد مباراة مصر والسنغال، على استاد القاهرة الدولى، في تمام الأوقات التالية:

في الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسودان وليبيا

في الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت سوريا وفلسطين ولبنان

في الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت السعودية والاردن والعراق

في الساعة العاشرة والنصف بتوقيت قطر والبحرين والكويت واليمن

في الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت الامارات وسلطنة عمان

في الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المغرب وتونس والجزائر

ومن المقرر أن يكون توقيت موعد مباراة العودة بين مصر والسنغال، يوم الثلاثاء 29 مارس 2022 حيث ستكون لى استاد ديامنياديو الأوليمبى، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وكانت قنوات «أون تايم سبورتس» الرياضية في مصر، كانت قد حصلت علي الحق الرسمي في نقل مباراة مصر والسنغال في الذهاب والعودة في تصفيات كأس العالم، وستنفرن أون تايم سبورت عمل استديو تحليلي قبيل بداية الشوط الاول من المباراة، وعمل لقاءات من أرض الملعب.

معلق مباراة مصر والسنغال

وقع اختيار ادارة قنوات أون تايم سبورت علي معلقي مباراة مصر والسنغال، يوم الجمعة القادم، حيث تم اختيار المعلق الرياضي مدحت شلبي، حيث سيقوم بالتعليق علي القناة الصوتية الأولي، بينما تم اختيار المعلق الرياضي بلال علام ليعلق علي أحداث المباراة، من خلال القناة الصوتية الثانية، عبر هذا المقال سوف نطلعكم أولاً بأول علي آخر أخبار منتخب مصر أولاً بأول.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر والسنغال

أكدت التقارير الواردة من داخل معسكر منتخب مصر، أن المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، قد اختار مبدأ التشكيل الذي سيخوض به منتخب مصر مباراته يوم الجمعة أمام منتخب السنغال، والذي من المتوقع أن يكون كالتالي:

سيلعب في حراسة مرمى منتخب مصر : محمد الشناوي.

بينما سيتكون خط دفاع منتخب مصر : أحمد فتوح في ناحية الشمال ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد المنعم وعمر كمال عبدالواحد ناحية اليمين.

سيلعب في خط الوسط: محمد النني ومعه حمدى فتحي عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – محمد صلاح.