نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن شدات ببجي بطريقة رسمية 100% عبر الموقع الرسمي Midasbuy في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي ما يتم البحث عنه من الملايين حيث نالت تلك اللعبة القتالية الشيقة شهرة عالمية ولم تقتصر على سن معين وهي لعبة مشاركة حيث يتكون من فريقين يقاتلون حتى الحياة، وتلزن الـ UC في الاستمرار في اللعبة وشراء الأسلحة والملابس والخرائط التي تساعد اللاعبين في الفوز، ومن خلال هذا الموقع سوف نقوم بعرض أهمية الشحن مع بيان كيفيته.

شحن شدات ببجي بطريقة رسمية

ويتم الحصول علي شدات بطريقة رسمية من خلال الموقع الخاص بذلك وهو Pubg Midasbuy وهذا من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي بشحن شدات ببجي Pubg Midasbuy.

كتابة اسم الدولة التابع لها اللاعب.

الضغط على أيقونة انطلق.

اختيار العملة التي يفضلها اللاعب في التعامل مع الموقع.

تسجيل ID الخاص باللاعب في المكان المخصص له.

بيان طريقة الدفع المفضلة سواء رقم الهاتف أو الرصيد أو حساب بنكي.

تحديد عدد الشدات المراد شحنها من خلال الموقع.

قم بالموافقة على ما سبق والضغط على الأيقونة الخاصة واستمتع بتلك اللعبة القتالية.

موقع شحن ببجي الرسمي Midasbuy

وسوف نقوم بعرض الخطوات اللازمة للشحن من هذا الموقع عبر المعرف الخاص باللاعب وهي:

الدخول إلي الموقع الرسمي بشحن الشدات وهو Midasbuy.

كتابة كافة البيانات التي يتم طلبها من خلال الموقع.

تسجيل المعرف الشخصي في المكان المخصص له.

تحديد عدد الشدات المراد شحنها.

بيان طريقة الدفع المناسبة للاعب.

موقع شحن شدات ببجي مجانا

وهو ما يتم البحث عنه من خلال الكثيرين من عشاق تلك اللعبة وهذا من تسجيل الدخول إلي المواقع الرسمية الخاصة باللعبة ذلك وهي كثيرة ومنتشرة على الإنترنت حيث يمكن التعامل معها بكل سهولة كما يمكن تثبيتها بكل سهولة عبر تطبيقات جوجل. ويمكن شحن UC للاندرويد وهذا بعد انتهاء اللاعب من تحدي المكافآت والمباريات الخاصة حيث يتم استبدال كل ألف نقطة بمئة شحنة ببجي.

شحن كود ببجي

وتستخدم تلك الطريقة بأكثرية في دول الخليج حيث يتم شراء الكمية المطلوبة من الشدات بكود معين وهذا من خلال مواقع مخصصة لتلك الاكواد حيث يتم الدخول للموقع الرسمي الخاص ببجي. واضغط على الأيقونة الخاص باسترداد ثم قم بكتابة الأيدي الخاص باللاعب، في مكانة بالموقع ومن ثم سيقوم الموقع بإرسال الشدات التي تم شراؤها مسبقا بالكود.