نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تجديد الإقامة عبر بوابة ابشر والرابط الرسمي للتجديد وملحوظات مهمه حتى يتم التجديد بشكل صحيح في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تجديد الإقامة تعتبر هي اهم ما يبحث عنه كل مقيم في المملكة العربية السعودية وذلك حتى لا تكون أقامته في المملكة غير قانونيه إذا انتهت صلاحية الإقامة والتي من الممكن بسببها أن يتم ملاحقته من قبل قوات الأمن، ولهذا السبب لابد من حين إلى اخر أن يطمئن كل فرد على تاريخ انتهاء الإقامة الخاصة به، وهذا يأتي ضمن منظومة متطورة أقامتها الحكومة السعودية منذ عدده أعوام، والتي وضعت على أسس ومعاير الراحة والآمن لكل فرد في المملكة، ويأتي أيضا معرفة طريقة تجديد الإقامة من تنفيذ خطة وطن بلا مخالفة والذي تسعي من خلاله الحكومة في المملكة إرساء أسس العدالة في كل شئ سواء كان مواطن سعودي أو مقيم مغترب.

تجديد الإقامة من ابشر

ومن أهم هذه الخدمات التي استحدثتها الحكومة السعودية هو موقع أبشر الذي يقوم بتقديم كافة محتويات بحثك عن أي خدمة مقدمة من قبل الحكومة السعودية، ويمكنك أيضا من خلاله تجديد الإقامات الخاصة بالعمال لديك، أو وقف إقامتهم من قبل أصحاب الشركات أو الكفلاء بهم، وذلك عن طريق الدخول على الموقع وتتبع الخطوات أو قم بتحميل التطبيق الخاص بالموقع عن طريق الهاتف وقم بتجديداتك وأنت في منزل دون أي عناء يذكر.

يمكنك تجديد الإقامة للعدد كبير من العمال بحد أقصى 100 عامل، أما إذا كنت ترغب في تجديد الإقامة لأكثر من 100 عامل فيمكنك الدخول على موقع مقيم التابع للوازرة، يجب عند الذهاب لمكتب الجوازات لاستلام الوثيقة الجديدة للإقامة إحضار وثيقة الإقامة القديمة. يمكنك تسديد رسوم الإقامة من خلال الذهاب لمكتب الجوازات أو من خلال الدفع ببطاقتك الائتمانية.

طريقة تجديد الإقامة

في خطة السعودية للتطوير والتي جاءت في رؤية المملكة 2030، سعي الملك سلمان بن عبد العزيز لتحقيق الرقي والتطور بداخل للمملكة وذلك في وقت قياسي، والذي يهدف إلي تحقيق المساعدة في الحصول على خدمات متكاملة وشاملة من خلال برامج ومواقع مطورة وحديثة توفر الكثير من الجهد والوقت، حيث يوجد العديد من الخدمات التي من الممكن أن تتم من خلال هاتفك أو الكمبيوتر الشخص في منزلك أو مكتبك مثل خدمة استعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامة وأيضا خدمة الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل وغيرها الكثير من الخدمات الأخري، وسوف نشرح لكم في السطور التالية طريقة تجديد الإقامة من خلال موقع ابشر:

الدخول أولا على موقع أبشر وذلك من خلال تحميل التطبيق عن طريق الهاتف الخاص بك أو عن طريق بوابة ابشر.

قم بالضغط على اختيار خدمة العمالة.

واضغط على العمالة، من ضمن الكثير من الخيارات.

اختر اسم العامل الذي تود أن تقوم بتجديد الإقامة له من بين القائمة العمال لديك.

اضغط على كلمة التفاصيل والتي تتيح لك كافة التفاصيل للعامل.

اضغط على خانة فحص حالة تسديد الرسوم للعامل.

ثم قم بالنقر على خانة التجديد.

اختيار المدة التي تريد بها تجديد الإقامة.

سوف تظهر لك فيما بعد الموافقة على طلب تجديد الإقامة، والتي تأتي بعد التأكد من البيانات.

و تناشد المملكة العربية السعودية جميع الوافدين بتجديد الإقامة حتي لا تكون هناك عقوبات للمخالفين، وهناك بعض الشروط التي تضعها الحكومة السعودية حول تجديد اقامة الوافدين، وهى تتغير من فترة إلى اخرى.

ملحوظات لتجديد الإقامة

بعد أن تقوم باستكمال البيانات الدخول دخولك علي موقع أبشر الخاص بوزارة الداخلية، أو إذا كان لا يوجد لديك حساب يمكنك عمل تسجيل دخول مستخدم جديد فيه، قم باختيار خانة الخدمات الإلكترونية، ثم اضغط علي خانة الجوازات واختار تجديد الإقامة إلكترونيا، سوف تظهر لك قائمة تختص بكافة أسماء عمال شركتك، وبجانب كل أسم رقم الإقامة وتاريخ أنتهاءها وبينات مختلفة عن العامل يمكنك من خلال ذلك معرفة من يحتاج إلى التجديد ومن لا يحتاج.

لا يسمح لك بتجديد الإقامة إلا ل 100 عامل فقط كحد أقصى. إذا وجدت علامة صح باللون الأخضر بجانب اسم العامل فهذا يعني أن الإقامة ما زالت سارية. أما إذا كان يوجد علامة بجانب اسم العامل باللون الأحمر فهذا يدل علي بأن الإقامة منتهية الصلاحية. لابد عند استلام وثيقة التجديد الجديدة تسليم الوثيقة القديمة وجواز سفر العامل.

و توفر الجوازات في المملكة العربية السعودية طرق كثيرة لسداد الرسوم المستحقة على صاحب الإقامة، وأيضا وزارة الداخلية وفرت وسهلت على المقيمين بالمملكة واصبح سداد الرسوم يتم بنظام دفعات مستحقة في موعد محدد يجب سدادها، ويمكن معرفة موعد هذه الدفعات من خلال الاستعلام عن المرافقين برقم الإقامة من خلال بوابة ابشر، فقد قامت الجهات الحكومية بالمملكة، مجلس الوزراء، في يوليه الماضي بالإعلان عن تطبيق رسوم إضافية على العاملين الوافدين إلى المملكة بهدف تنقية الوظائف الكبيرة من الجنسيات الأجنبية والسماح للكوادر الوطنية باحتلال المراكز التي أصبحوا مؤهلين لها.

يذكر أن نسبة كبيرة من المقيمين في المملكة العربية السعودية يعانون من مشكلة انتهاء الإقامة دون علم لديهم وهذا يضعهم تحت المساءلة القانونية، وتقدم بوابة أبشر الجوازات عدد من الخدمات الأخرى منها الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة وغيرها من الخدمات الأخري.