كيفية تقديم طلب مساعدة لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية1443 و معايير الأهلية لطلب المساعدة

كيفية طلب دعم من مؤسسة الوليد بن طلال وهي واحدة من أهم المنظمات الخيرية في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم المساعدة الإنسانية لمن هم بحاجة إلى جميع أنواع الدعم المادي والمعنوي التي لا يوجد سكن أو مأوى،وذلك يبحث عدد كبير من الأشخاص المحتاجين للمساعدة المالية عن كيفية تقديم طلب مساعدة لمؤسسة الوليد بن طلال في المملكة ويتعلمون كيفية تقديمها، سواء كانوا سعوديين أو أشخاصًا من دول أخرى.

مؤسسة الوليد بن طلال

مؤسسة الوليد طلال الخيرية للمساعدات الإنسانية وهي منظمة مساعدات إنسانية أسسها الوليد طلال، يمكن لأي شخص محتاج في المملكة العربية السعودية أو في الخارج طلب المساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال التي تقدم جميع أنواع المساعدة، بما في ذلك المساعدة السكنية عن طريق توزيع المساكن على الناس أو توفير سيارة لهم للعمل فيها، وتوفير مصدر دخل لهم وللعاطلين عن العمل وتقديم المساعدة المالية لمن ليس لديهم مصدر دخل ودعم تنفيذ أهم مشاريع المملكة.

معايير الأهلية لطلب المساعدة من مؤسسة الإنسانية الوليد بن طلال

يجب استيفاء المتطلبات التالية من أجل الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة الوليد الخيرية سواء على شكل شقق أو سيارة للقيادة إلى العمل أو دعم مالي هي كتالي

يجب ألا يمتلك مقدم الطلب أي أرض أو مبنى باسمه أو باسمها.

ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري للطالب 3000 ريال.

لا يستحق المستفيد مساعدة سكنية من الجهات الحكومية.

أن يكون بحسن خلقه وسلوكه وألا يكون قد ارتكب أية جنايات مدنية أو جنائية.

عدم قيام المستفيد بتأجير المسكن الذي توفره المؤسسة.

كيفية تقديم طلب مساعدة لمؤسسة الوليد بن طلال