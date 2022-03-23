نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة للطلاب إجازة الثلاثة عشر يوم في رمضان 2022 لهذا السبب.. التعليم توضح في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وفقا لجدول التقويم الدراسي عن موعد إجازة الثلاثة عشر يوم في رمضان 2022، الذي يتساءل عنها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، وبشأن السبب فهي عبارة عن اجازة عيد الفطر للمدارس، والتي تأتي في الفصل الدراسي الثالث، حيث أنها تكون إجازة عطلة رسمية لجميع المدارس والقطاعات الخاصة والعامة في المملكة العربية السعودية وسوف نعرض مواعيدها بالتفاصيل خلال هذا المقال.

إجازة الثلاثة عشر يوم

العديد من الطلاب يرغبون في معرفة إجازة عيد الفطر المبارك التي تكون في جميع المدارس وفي جميع المراحل الدراسية، حيث أعلنت الوزارة وفقا للجدول الدراسي أنها سوف تكون من يوم 24 لشهر رمضان 1443 الموافق يوم 25 من شهر أبريل عام 2022 و بعد الإجازة يعود الطلاب إلى الدراسة يوم سبعه من شهر شوال لعام 1443، الموافق 8 من شهر مارس وبذلك تكون مدة إجازة عيد الفطر لجميع الطلاب 13 يوما، ثم يواصل الطلاب الدراسة في الفصل الثالث حتى نهايته يوم 30 من شهر يونيو لعام 2022.

وأبانت الوزارة مواعيد الدوام في رمضان بأنه يبدأ من الساعة التاسعة وحتى العاشرة، على أن يتم تحديد التوقيت بيد مديري المدارس، وأوضحت أن نفس الأمر يسري على الجامعات، وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات الجديدة التي أصدرتها الوزارة بشأن العودة الحضورية للمدارس.

تقويم الفصل الدراسي الثالث في المملكة العربية السعودية

فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول يحتوي على التقويم الدراسي لجميع المواعيد الخاصة بالفصول على الدراسية الثلاثة، بالإضافة إلى الإجازات المطولة بدايتها ونهايتها حتى يتعرف الطلاب على المواعيد بالتفاصيل وهي على النحو التالي: