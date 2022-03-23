الرئيس التونسى يناقش مع رئيسة الوزراء مباحثات صندوق النقد الدولى

جدة - نرمين السيد - ناقش الرئيس التونسى قيس سعيد، مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان، المباحثات التى ستجمع الحكومة بوفد ممثل لصندوق النقد الدولى، فضلاً عن دعم منظمة اليونسكو ومؤسسات أخرى فى الخارج على غرار مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية الكويتية لمشروع إحداث المركز العالمى لفنون الخط بتونس.





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