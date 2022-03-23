الصحة العالمية: لدينا قلق كبير بشأن السلامة النووية والكيميائية فى أوكرانيا

ودعا أدهانوم - فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء فى جنيف - الاتحاد الروسى إلى وقف الحرب فى أوكرانيا، وقال إن المنظمة تحققت من 64 هجوما على المرافق الصحية فى أوكرانيا، وذلك منذ بداية الهجوم العسكرى الروسى فى 24 فبراير الماضى.
وطالب مدير عام المنظمة الدولية بتجنيب العاملين الصحيين ومرافق الرعاية الهجمات، مشيرا إلى أن الحالة الإنسانية فى أوكرانيا مستمرة فى التدهور، ووصلت إلى مرحلة حرجة فى مدن مثل ماريوبول، والتى لم تنجح القافلة الإنسانية التى أرسلت إليها من الوصول.
وقال الدكتور تادروس أدهانوم إن الانقطاع عن الوصول إلى الخدمات الصحية يهدد حياة من يعانون من أمراض مزمنة مثل السرطان والسكرى وغيرها، فى الوقت الذى يهدد اكتظاظ الملاجئ بانتشار كبير لفيروس كورونا.
ونوه مدير عام المنظمة الدولية إلى أن حوالى 10 ملايين شخص أجبروا على النزوح حتى الآن، وقال إن المنظمة أرسلت حتى الآن 150 طنا من الإمدادات الطبية لكنها مازالت تواجه ثغرة فى التمويل تحول دون تسليمها إمدادات طبية تمس الحاجة إليها.
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