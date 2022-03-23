وزير الخزانة البريطانى يعلن خطة لخفض معدل ضريبة الدخل بحلول 2024

جدة - نرمين السيد - اقترح وزير الخزانة البريطانى ريشى سوناك، خفض المعدل الأساسى لضريبة الدخل من 20 بنسًا إلى 19 بنسًا للجنيه الاسترلينى بحلول عام 2024، حيث وضع خططًا للتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة الفورية والتحديات طويلة المدى.





وكشف وزير الخزانة النقاب عن مخطط ضريبى من ثلاثة أجزاء لمساعدة العائلات على التعامل مع فواتير الطاقة والوقود المتصاعدة والتضخم، لتعزيز النمو الاقتصادى وتقاسم عائدات النمو بشكل عادل بين الناس فى جميع أنحاء البلاد، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وشدد فى بيانه اليوم الأربعاء، على أنه بحلول عام 2024، يتوقع مكتب مسؤولية الميزانية حاليًا أن يكون التضخم "تحت السيطرة، وتراجع الديون بشكل مستدام، ونمو الاقتصاد".

وقال سوناك للبرلمان: "يتم تلبية قواعدنا المالية بهامش أمان واضح، ولذا فإن إعلانى الأخير اليوم هو التالى.. يمكننى أن أؤكد، قبل نهاية هذا البرلمان، فى عام 2024، لأول مرة منذ ستة عشر عامًا.. سيتم تخفيض المعدل الأساسى لضريبة الدخل من 20 إلى 19 بنسًا للجنيه".

وأضاف: "التخفيض الضريبى للعمال والمتقاعدين والمدخرين بالتأكيد بقيمة 5 مليارات جنيه إسترلينى لأكثر من 30 مليون شخص".

وزعم سوناك أن خطته الضريبية ككل ستحقق "أكبر تخفيض صافٍ للضرائب الشخصية فى أكثر من ربع قرن"، متوقعًا أن معدل التضخم سوف يبلغ 7.4 فى المائة هذا العام، مما يعنى أنه سيرتفع بشكل كبير عن المستويات الحالية.