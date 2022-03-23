الرئيس الأوكرانى يطالب الشركات الفرنسية بمغادرة السوق الروسية

جدة - نرمين السيد - وفى كلمة أمام البرلمان الفرنسى عبر تقنية "فيديو كونفرانس" نقلتها وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم"، طالب زيلنسكى بتقديم المزيد من المساعدة والدعم لبلاده فى حربها ضد روسيا، ودعم الجيش الأوكرانى بأسلحة مضادة للدبابات وطائرات مقاتلة وأن تغادر الشركات الفرنسية السوق الروسية، قائلا: " يجب أن يتوقفوا عن رعاية آلة الحرب الروسية".

كما أعرب الرئيس الأوكرانى عن امتنانه لفرنسا ومساعدتها لبلاده ولجهود الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مضيفا: "نتوقع من فرنسا أن تساعد فى ضمان أن تسعى روسيا للسلام وإنهاء هذه الحرب...أمام فرنسا دورا مهمًا يتعين القيام به".