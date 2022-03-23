النتائج الأولية لانتخابات امانة عمان .. اسماء

دوت الخليج :- تاليا نتائج اولية لانتخابات امانة عمان " تحديث مستمر اول بأول " : يوسف الجرابعة عضوا لمجلس أمانة عّمان عن منطقة أحد محمد المهيرات العبادي عضوا لمجلس أمانة عمان عن منطقة وادي السير زياد الحراسيس عضوا لمجلس أمانة عمان عن منطقة المدينة تيسير الحنيطي عضوا لمجلس أمانة عمان عن منطقة القويسمة عطا الله غرير عضوا لمجلس أمانة عمان عن منطقة المقابلين إياد حواري عضوا لمجلس أمانة عمان عن منطقة بسمان مخلد المناصير عضوا لمجلس أمانة عمان عن مرج الحمام محمد السعود عضوا لمجلس أمانة عمان عن منطقة اليرموك

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