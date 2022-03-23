نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوام القطاع الخاص في رمضان 2022 وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر دوام القطاع الخاص في رمضان 2022 حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في كل عام، بتحديد ساعات الدوام خلال شهر رمضان الكريم، حيث تقل ساعات الدوام خلال هذا الشهر عن الأيام العادية، ولكن مع تقليل عدد ساعات الدوام يتم الحرص على الالتزام بكل التدابير الوقائية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، وفيما يلي تفاصيل الدوام خلال هذا الشهر الكريم الذي اقترب.

دوام رمضان للقطاع الخاص 1443

تم التأكيد من خلال وزارة الموارد البشرية أن ساعات الدوام خلال شهر رمضان، سوف تكون 6 ساعات يوميًا فقط، ولقد نص قانون العمل في السعودية على أن ساعات العمل في الأيام العادية، يجب ألا تزيد عن 8 ساعات يوميًا، أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع تقليل هذه الساعات خلال شهر رمضان، حيث لا يتم العمل خلال اليوم أكثر من 6 ساعات، ولا يتم العمل أسبوعيًا أكثر من 36 ساعة.

وفي حالة العمل عدد ساعات أكثر يتم احتسابها أجر إضافي للموظف، ويختلف أجر كل ساعة إضافية حيث إذا كانت هذه الساعة خلال النهار، يحصل العامل على أجر 25% زيادة على الساعة العادية، وإذا كانت الساعة الإضافية خلال الليل يتم منح العامل زيادة 50% عن الراتب الأصلي أو أجر الساعة العادية، وفي حالة رفض أي مؤسسة تنفيذ هذه القرارات يتم الإبلاغ عنها على الفور.

تعديل ساعات العمل في القطاع الخاص في رمضان

يتم الحرص من خلال الحكومة السعودية على تقليل الساعات الخاصة بالدوام في شهر رمضان، حيث يحتاج المسلم خلال هذا الشهر أن يحصل على وقت إضافي للراحة بسبب الصيام والإجهاد، كما يحتاج وقت للإكثار من العبادات والتقرب من الله تعالى، ولذلك يتم تقليل ساعات العمل في كل عام خلال رمضان، وفي حال صدور بيان هذا العام سنوافيكم على الفور.

تم تقليل ساعات العمل في رمضان، وفي حالة احتياج صاحب عمل إلى زيادة هذه الساعات، يتم حسابها ساعات عمل إضافية، ولكن تم التأكيد على التزام كل العاملين بالإجراءات الاحترازية خلال ساعات الدوام حيث يجب أن يلتزم كل عامل منهم بارتداء الكمامة الطبية طوال تواجده في العمل، مع إلغاء التباعد بين الموظفين.