فوري بالتقسيط الميسر 20,000 ريال تمويل بدون كفيل وبلا رسوم للسعودي والمقيم

فوري بالتقسيط الشهري الميسر لمدة ثلاثة سنوات عند طلب التمويل من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة ولكن بعد تحقيق جميع الشروط والمتطلبات الأساسية اللازمة له فقد حققت شركة اليسر نجاحات كبيرة في توفير التمويل الشخصي الأصغر وتمويل التوريق وتمويل السيارات وغيرها من التمويلات الإجتماعية للأفراد وليس ذلك بل وفرت تمويلات للشركات وأصبح لها قاعدة عالية من العملاء السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية حيث يمتاز التمويل الأصغر بأنه تمويل شخصي فوري بدون الحاجة إلى كفيل غارم كذلك بدون رسوم إدارية على المبلغ التمويلي بالكامل كما يمتاز التمويل بأنه مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية بفترة سداد ميسرة لمدة ستة وثلاثون على الأكثر بموافقة فورية لجميع العملاء لدى شركة اليسر للتمويل في السعودية تحت ضوابط وشروط محددة من الشركة.

كافة الشروط الأساسية للحصول على تمويل شركة اليسر في المملكة

من أهم التمويلات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين أو المقيمين بالمملكة وهو التمويل الشخصي الأصغر التابع إلى شركة اليسر للتمويل الذي يمتاز بالسيولة النقدية حتى 20 ألف ريال للمواطن السعودي فقط بدون كفيل لكن المقيم مسموح له التمويل حتى 10 ألف بدون كفيل غارم أو بدون ضامن كذلك لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي اليوم لعام 1443 هجريًا.

التمويل يشترط أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 سنه على الأقل حتى 60 عام أما العسكريين حتى سن التقاعد بموافقة شركة اليسر للإجارة والتمويل.

تحتاج الموافقة الفورية على طلب التمويل توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي للمواطن السعودي أو المقيم في المملكة.

إيضًا يحتاج التمويل توفير فترة عمل لا تزيد عن 3 أشهر على الأقل لجميع العاملين بالقطاعات المختلفة في السعودية.

كذلك التمويل يحتاج توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة للموافقة على طلب التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للتمويل.

مزايا الحصول على تمويل نقدي من شركة اليسر للإجارة والتمويل