معايير تجديد الإقامة للمقيمين 1443 في السعودية وطريقة التجديد

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معايير تجديد الإقامة للمقيمين، تعرف على شروط تجديد الإقامة للمقيمين داخل المملكة، شروط التجديد بسيطة جدا للمقيمين في السعودية، وتوفر المملكة خدمة تجديد الإقامة إلكترونياً عبى منصة أبشر التي أنشأتها المملكة لتقديم وتسهيل الخدمات على المواطنين من أجل توفير الوقت والجهد.
معايير تجديد الإقامة للمقيمين 1443 في السعودية:
من المهم أن تضع المملكة بعض الشروط والضوابط للخدمات التي تقدمها وهذا من أجل مصلحة المواطن والحكومة، ولتطبيق ذلك قامت المملكة العربية السعودية بوضع عدد من المعايير للموافقة على تجديد الإقامة، هذه الشروط هي كالآتي:
- أولاً شرط أساسي على المقيم تقديم طلب لتجديد الإقامة.
- بعد ذلك على المقيم أن يكون لدية تأمين صحي ساري المفعول، وقت تجديد الإقامة.
- ثم بعد ذلك يشترط التأكد من أن جواز السفر الخاص بالمقيم المتقدم لتجديد الإقامة ساري المفعول وقت التجديد، لأن في حالة انتهاء صلاحية جواز السفر يتم دفع غرامة مالية.
- كما أنه يشترط على المقيم دفع كافة الرسوم المحددة لتجديد الإقامة.
- في النهاية شرط أساسي ألا يكون المتقدم بالطلب قد تم تسجيل اسمه في أحد القضايا والأحكام القضائية.
تكاليف تجديد إقامة جديدة 1443 بالمملكة:
قامت وزارة الخارجية في السعودية بتطبيق رسوم مالية للقيام بتجديد الإقامة، قيمة هذه الرسوم هي:
- تم تحديد قيمة رسوم تجديد الإقامة للفرد الوافد من الخارج 600 ريال سعودي سنويا وذلك للعامل المقيم داخل المملكة.
- أيضا تم تعيين قيمة تجديد الإقامة لعمال الخدمات المنزلية 600 ريال سعودي سنويا.
- كذلك قامت الوزارة بتحديد قيمة رسم تجديد إقامة المقيم والوافد الناجح ب تكلفة 2000 ريال سعودي.
- في النهاية صرحت الوزارة بأن قيمة تجديد إقامة العامل الزراعي هي 650 ريال سعودي.
طريقة تجديد الإقامة في السعودية من خلال أبشر:
تعد منصة أبشر في السعودية أحد أهم المنصات التي تعمل على خدمة المواطن السعودي والتي تسعى المملكة دائماً إلى تطورها للحفاظ على مستواها في تقديم المساعدة للمواطنين من استفسار عن الخدمات وغيرها، كما أنه يمكنك تجديد الإقامة إلكترونياً عبر منصة أبشر، عن طريق إتباع الخطوات الأتية:
- يجب عليك تسجيل الدخول إلى منصة أبشر عبر الإنترنت.
- ثم قم بالضغط على زر الخدمات الفردية.
- بعد ذلك قم بإكمال الدخول وادخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك.
- اضغط فوق زر “تسجيل الدخول”.
- كما يشترط عليك بالنقر على أيقونة الاستعلام عن الخدمات الإلكترونية.
- اختر زر “جواز السفر”.
- قم بالضغط على خيار “تجديد جواز السفر”.
- ثم قم بكتابة رقم جواز الإقامة في المكان المخصص لها.
- انقر فوق زر التجديد على الفور، بعد ذلك ستظهر لك كافة بيانات الإقامة.
- في النهاية اضغط على أيقونة تجديد الإقامة.
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