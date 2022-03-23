شروط الضمان الاجتماعي المطور للنساء 1443 وحالات إيقاف صرف معاش الضمان

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية منذ وقت قريب، نظام الضمان الاجتماعي المطور، بعدة شروط وضوابط، تمكن جميع من يستوفيها الحصول على دعم مادي، وأعلنت المملكة موافقتها على ذلك، دون اضطرار من يحتاج المال أن يقترض من البنوك، ولعدم الوقوع في غرامات مالية وقانونية كبيرة بسبب عدم تمكنهم من دفع الديون للبنك.

ويمكن لجميع من ينطبق عليهم شروط الضمان الاجتماعي المطور، التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443، ويوجد عدة شروط للضمان الاجتماعي للموظفين وإخرى للعاطلين عن العمل، وكذلك يتم تحديد المبلغ المالي الذي يمكن الحصول عليه، عن طريق منصة الضمان الاجتماعي المطور.

شروط الضمان الاجتماعي للموظفين

يوجد عدة شروط للضمان الاجتماعي المطور للموظفين وهي:

أن يكون المستفيد من الضمان المطور حاملا للجنسية السعودية.

إذا كان المستفيد يتيم أو أرمل أو معاق، يمكنه الاستفادة من المساعدة بعد إحضار بطاقة التنقل الخاصه به.

أن يلتزم كل موظف يريد الحصول على دعم النظام المطور بعدة معايير تتعلق باكتساب الثروة.

وأيضا يجب ألا يمتلك الموظف أدوات ذات قيمة كبيرة.

ألا يبلغ دخل المتقدم الحد الأدنى لمعاش الضمان.

أن يحضر المتقدم جميع الأوراق المطلوبة وارفاقها عند التقديم.

عدم اشتراك الموظف بأحد مؤسسات التأمينات الاجتماعية.

لا يمتلك الموظف دعم من أي منشأة حكومية.

الموافقة على خصم 50% من معايه الشهري.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمتزوجة

أن تبلغ السيدة سن الشيخوخة وهو 60 عام.

أن تقوم بتقديم ما يدل على إقامتها بالمملكة العربية السعودية إقامة دائمة، عن طريق إيصال كهرباء أو عقد إيجار.

أن تستحق المعاش في حالة انقطاع اخبار الزوج وغيابه.

عدم وجود أي ممتلكات لها مثل عقارات أو أراضي.

في حالة إثبات تعاطي الزوج المخدرات مع وجود أبناء بينهم.

في حالة دخول الزوج السجن ووجود أبناء بينهم.

في حالة أن يكون دخل السيدة المقدمة على طلب الحصول على المعاش أقل من الحد المانع للضمان.

حالات إيقاف صرف معاش الضمان الإجتماعي الجديد