نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوام رمضان الحكومي 1443 – 2022 وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هنا دوام رمضان الحكومي 1443حيث اقترب حلول شهر رمضان الكريم، واقتربت أجوائه الرائعة ويستعد المسلمون إلى هذا الشهر، حيث تزيد به العبادات بمختلف أنواعها، ولذلك يتم الحرص على تقليل عدد الساعات الخاصة بالدوام خلال هذا الشهر في القطاع الحكومي، وفي مختلف القطاعات الأخرى، وبالتالي يصبح هناك المزيد من الوقت أمام الموظف للتفرغ للعبادة، وكذلك يحتاج الموظف إلى ساعات راحة أكثر في هذا الشهر بسبب إجهاد الصيام.

دوام رمضان الحكومي 1443

لم يتم التصريح بعد عن هذا العام ولكن العام السابق تم تقليل عدد ساعات الدوام في شهر رمضان للعاملين بالقطاع الحكومي، ولقد أوضحت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية أن ساعات الدوام في رمضان 5 ساعات فقط، وذلك للتخفيف على الموظفين، وتبدأ ساعات العمل من العاشرة صباحًا، وتنتهي في تمام الساعة الثالثة مساءً.

كما تحرص الوزارة على تنظيم العمل في جميع المنشآت الحكومية، ويمكن تقسيم الموظفين إلى مجموعات لتقليل كثافة العدد، وتحرص الوزارة على تنظيم العمل بما يتماشى مع ظروف انتشار الوباء المستجد، تابع دوام القطاع الخاص في رمضان 2022.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر في القطاع الحكومي في تاريخ 25 رمضان 1443، وتنتهي هذه الإجازة في تاريخ 6 شوال، حيث يحصل الموظفين على حوالي 11 يوم إجازة، وهي من أكبر الإجازات التي يمكنهم الحصول عليها على مدار العام.

مواعيد الدوام في رمضان

تم الإعلان من خلال القطاعات العامة والخاصة التي تنتشر مؤسساتها في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، أعلنت عن مواعيد الدوام في رمضان التي تخص كل مؤسسة منهم، وتتلخص أهم مواعيد الدوام للمؤسسات خلال شهر رمضان في التالي: