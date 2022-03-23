نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام برقم الامتحاني PDF في المقال التالي
هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام برقم الامتحاني، حيث على مستوى جميع المحافظات العراقية مؤشرات الخاصة بالبحث تتزايد الى حد كبير وراء الحصول على تلك النتائج وإجراء الاستعلام عنها على نحو الكتروني نستعرضها نتابعه الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022
كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل مؤخر على إعلان نتائج القبول الموازي على مستوى جميع المحافظات العراقية فى جميع الاقسام التي جاءت أمام الطلاب بعد الاشارة الرسمية على إمكانية الاستعلام عن تلك النتائج التي اصبحت حالياً متوفرة أمام جميع الطلاب والطالبات بصورة وبشكل الكترونية، بعد الانتهاء من أعمال تلقي طلبات المتقدمين على القبول الموازي وتجهيز امكانية الاعلان عن تلك النتائج فى جميع المحافظات العراقية بصورة وبشكل الكتروني، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الان طريقة اجراء الاستعلام الصحيحة عن تلك النتائج
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان طرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل وصورة جاءت على النحو التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بواسطة إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحان وجميع البيانات التي جاءت مطلوبة للأجراء الاستعلام عن تلك النتائج
شروط القبول الموازي في العراق
- يجب أن يحصل الطالب على نسبة لا تقل عن 3 درجات وأعلى من ذلك على الحد الأدنى حتى يتمكن من أن يلتحق بالكليات والجامعات التي تتعلق بالمجموعة الطبية.
- إلى جانب أهمية أن يحصل الطالب على مجموعة بنسبة 4 درجات من درجات الحد الأدنى، حتى أن يتم قبوله بالجامعات الهندسية.
- ولا تقل نسبة المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات للحد الأدنى، من أجل الالتحاق في جامعات العلوم على مستوى كافة الجامعات العراقية.
- أما بالنسبة لباقي الكليات والمعاهد في العراق قامت الوزارة بتحديد أن لا يقل نسبة درجات الطالب عن 6 حتى يتم قبوله.
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