برلمانية إيطالية تشكر الدول المجاورة لأوكرانيا لاستقبال لاجئيها

وأشادت ستيلا - فى كلمتها اليوم الأربعاء خلال الجلسة العامة الـ42 لمجلس السلطات المحلية والإقليمية بمجلس أوروبا، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكى) فى نسختها العربية - بالسلطات المحلية والإقليمية للبلدان المتاخمة لأوكرانيا، ولا سيما بولندا بل وكذلك المجر، ومولدوفا، وسلوفاكيا ورومانيا أيضا.
وثمنت أن هذه الدول فتحت حدودها للترحيب بملايين اللاجئين القادمين هربا من العملية العسكرية الروسية، موضحة أن توفير الحماية والمساعدة لهؤلاء السكان يشكل تحديا كبيرا.
وأوضحت أنه رغم ذلك لا يمكن أن تقع مسئولية تقديم المساعدة للشعب الأوكرانى على عاتق بضعة دول فقط، إذ تقضى الخطة التى وافق عليها الاتحاد الأوروبى توفير الحماية المؤقتة للاجئين الفارين من أوكرانيا موضع ترحيب وسيسمح لنا بتعزيز وتوسيع هذا التضامن.
وكانت وزارة الداخلية الإيطالية قد أعلنت أن 61 ألفًا و493 لاجئًا دخلوا لإيطاليا منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية حتى الآن.
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