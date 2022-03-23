انتشال أشلاء بشرية فى موقع تحطم الطائرة الصينية

جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤول صينى، اليوم الأربعاء، انتشال أشلاء بشرية وأجزاء من حطام طائرة الركاب التابعة لشركة طيران (شرق الصين) التى تحطمت فوق جبل فى منطقة قوانغشى جنوبى البلاد أول أمس الإثنين.





ونقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية عن تشنغ شى رئيس إدارة الإطفاء فى منطقة قوانغشى ذاتية الحكم لقومية تشوانغ قوله، فى مؤتمر صحفى، إنه تم تسليم الحطام والأشلاء التى عثر عليها فى موقع تحطم الطائرة، إلى فريق التحقيقات، مضيفا أن منقذين من الإدارة غطوا منطقة بحث تبلغ مساحتها 46 ألف متر مربع حتى الساعة السابعة من مساء اليوم (بالتوقيت المحلى). وعلى صعيد متصل، قال تشو تاو رئيس مكتب سلامة الطيران التابع لإدارة الطيران المدنى الصينية، فى مؤتمر صحفى، إن الجسم الخارجى للصندوق الأسود الذى تم العثور عليه اليوم فى موقع الطائرة المحطمة تعرض لضرر كبير، ويعتقد مبدئيا أنه مسجل صوت قمرة القيادة.

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