العراق: اعتقال إرهابى وضبط كميات كبيرة من العبوات بمحافظتى الأنبار ونينوى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء، أنه بعمليات متعددة بمناطق عدة، تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين أثناء محاولته دخول قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار غربى العراق.

وأشارت إلى أن القوات الاستخبارية والقوات البرية المساندة، تمكنت من ضبط 335 قذيفة هاون مختلفة العيارات، و300 صمام أمان، و29 عبوة ناسفة مختلفة الأشكال، وقنبلتين يدوية ومقذوفتين وغيرها من العتاد بمحافظتى الأنبار ونينوى.

ولفتت إلى أن الإرهابى تم تسليمه إلى جهة الطلب بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقه، فى حين تكفلت قوات المعالجة الهندسية المرافقة للقوات برفع المواد وتفجيرها.