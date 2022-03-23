جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء، أنه بعمليات متعددة بمناطق عدة، تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين أثناء محاولته دخول قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار غربى العراق.
وأشارت إلى أن القوات الاستخبارية والقوات البرية المساندة، تمكنت من ضبط 335 قذيفة هاون مختلفة العيارات، و300 صمام أمان، و29 عبوة ناسفة مختلفة الأشكال، وقنبلتين يدوية ومقذوفتين وغيرها من العتاد بمحافظتى الأنبار ونينوى.
ولفتت إلى أن الإرهابى تم تسليمه إلى جهة الطلب بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقه، فى حين تكفلت قوات المعالجة الهندسية المرافقة للقوات برفع المواد وتفجيرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق: اعتقال إرهابى وضبط كميات كبيرة من العبوات بمحافظتى الأنبار ونينوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.