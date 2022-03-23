المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاقية تعاون في صناعة الطيران المدني

وقعت وزارة الصناعة المغربية اتفاقية مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية المملوكة للدولة العبرية، يوم الأربعاء في الرباط، من أجل التعاون في مجال صناعة الطيران المدني.

وقال وزير الصناعة المغربي، رياض مزور، بعد توقيع الاتفاقية مع رئيس الشركة الإسرائيلية، عمير بيريتس، إن مذكرة التفاهم تشمل أنشطة الابتكار والصيانة والتحول.

وفي أواخر فبراير الماضي، وقع المغرب وإسرائيل، اتفاقا للتعاون التجاري والاقتصادي، في مسعى لتسهيل الاستثمار مع تطلع البلدين لتوسيع نطاق التعاون منذ استئناف العلاقات في ديسمبر 2020.

وجرى توقيع الاتفاق في العاصمة المغربية الرباط، وقتئذ، من قبل وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، ووزير التجارة المغربي.

وفي أغسطس 2020، زار وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، المغرب، ووقع 3 اتفاقيات جديدة مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، الذي أكد حينها أن هناك 10 اتفاقيات أخرى جاهزة للتوقيع مستقبلا.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم من أجل إحداث آلية للتشاور السياسي، والغرض منها هو اكتشاف الأوجه المختلفة للتعاون، سواء كان ذلك في الاقتصاد، أو إزاء مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية.