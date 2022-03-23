بوتين يقرر عدم التعامل بالدولار واليورو

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عدم التعامل بالدولار أو اليورو، وذلك ضمن سلسلة قرارات اتخذها في وقت سابق على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وأكد أن روسيا ستواصل التزاماتها بخصوص الغاز والنفط وفق العقود الآجلة الموقعة سابقا، مؤكدا أن بلاده لن تستخدم عملات الدول غير الصديقة في مدفوعات الغاز.
وتعهد بوتين بتفعيل مساعدات للقطاع الزراعي، مضيفا أن الدولار أصبح عملة غير مضمونة.
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