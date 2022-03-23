رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022 في جميع محافظات مصر برقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج الثالث المتوسط الخارجي بالعراق قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بطرح جميع النتائج الخاصة بالصف الثالث المتوسط التمهيدي من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة أو عبر تطبيق نتائجنا، وذلك التطبيق متاح يه جميع نتائج المراحل التعليمية المتنوعة، كما أن هذا الموقع المتخصص في نشر كافة النتائج بصفة مستمرة وكل ما يتعلق بالنتائج في شتى محافظات العراق، كما أنه قد تم الإعلان عن نتائج الصف السادس التمهيدي للقسمين التطبيقي والأدبي وأيضاً العلمي والاحيائي، وتكثر مهام البحث من خلال الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن النتائج الخاصة بطلاب الصف الثالث المتوسط وسوف نتعرف معاً على خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي.

نتائج الثالث المتوسط الخارجي بالعراق

ظهرت الآن نتائج الصف الثالث المتوسط في بعض المحافظات من بينها محافظة الكرخ، ومحافظة البصرة والرصافة ومن المتوقع أن تظهر في باقي المحافظات الأخرة قبل يوم 15 من شهر مارس الجاري 2022، وبالتالي تتم عبر تطبيق نتائجنا مع الضغط المتزايد من قبل الطلاب ونترقب الآن باقي المحافظات الآتية لظهور نتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي في بغداد والمرخ وديالي وذي قار وكركوك ودهوك وميسان والنجف والمثنى نينوي الأنبار القادسية صلاح الدين، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالعراق بإطلاق جميع النتائج التي تتعلق بالطلاب من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة وعبر موقع نتائجنا وسوف تكون متاحة في باقي المحافظات قبل أخر الشهر، ومن المترقب أن تقوم اللجان المشرفة على الاختبارات من الانتهاء الكلي لمهام التصحيح ورصد الدرجات، والمراجعة ورصد الدرجات حتى يستطيع الطالب من التعرف على النتائج ويستعد لخوض العام الجديد.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي

سوف نوفر لكم الطرق السهلة والبسيطة المتبعة للتعرف على نتائج الصف الثالث المتوسط في المرحلة التمهيدية من خلال تطبيق نتائجنا التي أطلقته الوزارة واتباع هذه الخطوات:ـ

يقوم الطالب بالدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

يتم اختيار نتيجة الصف الثالث المتوسط التمهيدي.

سوف يظهر أمامك أيقونة تم النشر قد تم ظهور النتيجة بالخانة الخاصة.

يتم الإعلان عن النتائج في محافظات العراق.

يتمكن من الحصول على النتيجة أو القيام بتحميلها على هيئة ملفات بي دي إف.

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