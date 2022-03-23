نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE موقع الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني، حيث البحث يتزايد من قبل الطلاب والسادة أولياء الأمور بحثاًعن تلك النتائج المخطط على أن تكون عبر شبكات الانترنت باستخدام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتاجنا وغيرها من المواقع التعليمية العراقية، على أن يتم التأكيد على ان جميع تلك النتائج ستكون معلنة اون لاين على شكل نستعرضه ونتابعه الان مع حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موقع الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم على رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي اصبح الان مفعل أمام جميع الطلاب والطالبات، حيث من المقرر على ان يتم استخدام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية كمنصة رسمية بإمكان جميع الطلاب استخدامها لأجل الحصول على تلك النتائج من المنزل حيث تزايدت مؤشرات البحث على جوجل إلى معدل كبير وملحوظ من اجل الاستعلام عن تلك النتائج بجانب المواقع التعليمية الموجودة للكشف عن تلك النتائج،على ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال طرق الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي

اصبح الان بامكان الطلاب والسادة أولياء الأمور على إمكانية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي باستخدام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل وبصورة الكترونية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بواسطة تدوين اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحان داخل الايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج على الفور

على ان يتم التأكيد على ان نتائج جميع المحافظات أصبحت موجودة الآن على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، على ان تكون كذلك النتائج موجودة على موقع نتائجنا، على ان يصبح بإمكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدك بالحصول على الفور على تلك النتائج على الفور بعد ان تم التأكيد على إعلانها فى شتى المحافظات العراقية.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.0

نتيجة الصف الثالث المتوسط الخارجي

تتواصل عمليات البحث على جوجل بحثاً عن طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي التي تم الاعلان عنها بشكل مؤخر من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني فى جميع المحافظات العراقية، حيث قد تم استخدام موقع الوزارة الرسمي لتلك المهمة الامر الذي تسبب عليه ارتفاع كبير فى مؤشرات البحث على جوجل بحثاً عن طرق استخراج تلك النتائج اون لاين.

نتائج الثالث المتوسط الخارجي

لازالنا نتابع على راس ومدار الساعة جميع التفاصيل المطروحة حول نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي من موقع الوزارة الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يسعي عدد كبير من الطلاب والطالبات للاجل الحصول على تلك النتائج التي تم الاعلان عنها بشكل مؤخر بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بتلك النتائج.