HERE الآن الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq جميع الاقسام

الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها الان ونوافيكم بها، حيث تستمر حتي الان مؤشرات البحث على جوجل بحثاً عن تلك النتائج التي تم الاعلان عنها بشكل مؤخر فى جميع المحافظات العراقية بعد التأكيد من اعمال تلقي رغبات الطلاب والاعلان رسمياً عن نتائج القبول الموازي عبر موقع الوزارة الرسمي

الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

نتائج القبول الموازي واحد من النتائج التي يتزايد بشكل كبير وملحوظ مؤشارت البحث على جوجل حولها كونها واحدة من النتائج المهمة التي من خلالها يتم التحاق الطلاب على الجامعات العراقية، على ان يتم الاعلان رسمياً عن تلك النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية فى العراق فى جميع المحافظات العراقية، على ان يتم الاعلان والاشارة الرسمية من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية عن تلك النتائج على ان يصبح بامكان جميع الطلاب استخراج تلك النتائج بعد التاكيد على الكشف على تلك النتائج على شكل ملفات pdf نستعرضه ونوافيكم به الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بامكانكم اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلالالفقرة التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج والبدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة استعلام لتكون امامكم النتائج على الفور امامكم

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.0

مصاريف الجامعات العراقية