بايدن: تهديد روسيا باستخدام الأسلحة الكيماوية في أوكرانيا حقيقي

حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، من أن تهديد روسيا باستخدام الأسلحة الكيماوية في حرب أوكرانيا "حقيقي"، حيث غادر البيت الأبيض في رحلة إلى أوروبا للترويج لوحدة الغرب ودعم أوكرانيا.
وردا على سؤال “سي إن إن”، عن تهديد الحرب الكيماوية في أوكرانيا، قال بايدن "أعتقد أنه تهديد حقيقي”، لكنه امتنع عن الخوض في مزيد من التفاصيل.
وحول رسالته لشركاء أمريكا الأوروبيين، قال بايدن، “سأقول سأقول كل ما يجب أن أقوله عندما أصل إلى هناك. لكن سأكون سعيدا لقوله للصحافة عندما أعود”.
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