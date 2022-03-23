عاجل- رئيس الوزراء الكندى يصل بروكسل لإلقاء خطاب أمام البرلمان الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وصل رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة البليجيكية بروكسل حيث سيلقى خطابا أمام البرلمان الأوروبى فى وقت لاحق اليوم فى زيارته الثانية للقارة هذا الشهر.





ويهدف خطاب ترودو إلى التأكيد على أهمية عمل الدول على جانبى المحيط الأطلسى معا للدفاع عن الديمقراطية فى مواجهة الهجوم العسكرى الروسى على أوكرانيا.

وهذه هى الكلمة الثانية التى يلقيها ترودو أمام البرلمانيين الأوروبيين، بعد خطاب ألقاه عام 2017.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولى إن أوروبا يمكن أن تتوقع سماع رسالة فى سياق جديد: تضامن كندا مع شعب أوكرانيا بينما تواجه أوروبا أكبر تهديد أمنى لها منذ الحرب العالمية الثانية.

وقبل أسبوعين، طور ترودو موضوعًا مشابهًا فى خطاب ألقاه أمام جمهور دولى فى مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث دعا إلى إعادة الالتزام بالديمقراطية فى مواجهة الاستبداد.

وكان الخطاب تكملة من نوع ما للخطاب الذى ألقاه رئيس الوزراء عام 2017 فى هامبورج بألمانيا، والذى حدد رؤيته للسياسة الخارجية وإيمانه المعلن غالبا بالنظام الدولى القائم على القواعد.

وينضم ترودو إلى قادة آخرين فى حلف شمال الأطلسى يوم غد الخميس لتنسيق رد التحالف العسكرى على هجوم روسيا على أوكرانيا وسيجتمع مع زملائه من قادة مجموعة السبع قبل العودة إلى كندا يوم الجمعة.