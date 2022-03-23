كلمة أبو الغيط فى جلسة مجلس الأمن حول آليات التعاون مع الجامعة العربية

جدة - نرمين السيد - وجاءت نص كلمته:

معالى السيد خليفة شاهين المرر

وزير الدولة، وزارة الخارجية والتعاون الدولى

بدولة الإمارات العربية المتحدة

معالى السيد أنطونيو جوتيريش- سكرتير عام الأمم المتحدة

أصحاب السعادة.. السيدات والسادة

أبدأ بتهنئتكم، معالى الوزير، على تولى دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، وأعبر لكم عن خالص التقدير للدور الهام الذى تلعبه دولة الإمارات بصفتها العضو العربى بالمجلس، ولاهتمامكم بعقد هذه الجلسة وإعداد بعثتكم للورقة المفاهيمية المتميزة.

كما أعبر عن خالص التقدير للأخ العزيز أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة على اهتمامه المتواصل بتعزيزالتعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والارتقاء به إلى آفاق أرحب تحقيقاً للسلم والأمن الدولى والإقليمى.

السيد الرئيس،

ينظر مجلسكم الموقر اليوم فى موضوع التعاون بين الأمم المتحدة والجامعة العربية بينما يمر النظام العالمى بمنعطف تاريخى ربما يكون الأخطر منذ انتهاء الحرب الباردة.. حيث يتصاعد الصراع بين القوى العالمية على نحوٍ ينذر بمخاطرعديدة.. أمنية وسياسية واقتصادية وغيرها.

إننا نأسف كثيراً لهذا الوضع.. ونتمنى أن تتمكن القوى الدولية من التوصل الى حلول وتسويات تحقق مصالح جميع الأطراف بما يحقن الدماء وبما يحقق متطلبات الأمن للجميع فى ظل الالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدوليوحسن الجوار.. وبما يقى العالم من تداعيات كارثية على اقتصادات الدول النامية أو المستوردة للغذاء والنفط.

كما نتمنى أيضاً ألا يكون لهذا الوضع التصادمى الكبير آثاراً سلبية على تناول مجلس الأمن للقضايا والأزمات على مستوى العالم عموماً وعلى مستوى المنطقة العربية على وجه الخصوص.

إن لدينا خشية كبيرة من أن يتم نسيان أو تجاهل أزمات المنطقة العربية فى وسط هذا الوضع الدولى المتوتر.. فهذه الأزمات لن تجد طريقها للحل من تلقاء نفسها، بل ربما يزيدها هذا الوضع الدولى اشتعالاً وتعقيداً...إن المنطقة العربية لازالت تُعانى من تبعات الهزة الكبرى التى تعرضت لها فى عام 2011.. وثمة صراعات ما زالت مشتعلة فى داخل الدول، مثل سوريا وليبيا واليمن.. مع كل ما يفرضه ذلك من كلفة إنسانية، واستنزاف اقتصادى، وتهديد للأمن الإقليمى فى منطقتنا.

السيد الرئيس،

إن التطورات على الساحة الدولية جعلت الكثيرين فى المنطقة العربية ينظرون إلى معاناة الشعب الفلسطينى بعينٍ جديدة، إذ امتدت هذه المعاناة لما يزيد على السبعين عاماً.. ما بين القمع واللجوء وانتهاك الحقوق والحريات.. من دون أفق حقيقى للحل.

لقد أقر هذا المجلس مبدأ "الأرض مقابل السلام" وصيغة الدولتين كأساس لحل الصراع التاريخى فى فلسطين، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلى، وإقامة وطن مستقل للفلسطينيين يعيشون فيه بسلام جنب إلى جنب مع دولة إسرائيل على حدودالرابع من يونيو 1967.. ولكن ما زال الطرف القائم بالاحتلال يراوغ ويرفض الدخول فى مفاوضات مباشرة مع الجانب الفلسطينى على أساس المحددات المُقررة دولياً وأمميا.. وذلك برغم النداءات التى أطلقها الرئيس الفلسطينى أمام هذا المجلس فى الأعوام 2018 و2020 وأمام الجمعية العامة فى 2021 ومطالبته السكرتير العام بعقد قمة تحت رعاية الأمم المتحدة لإطلاق المفاوضات المباشرة.

إن النظام الدولى، كما نتصوره ونصبو إليه، لا يُمكن أن يقوم على المعايير المزدوجة أو التمييز، ولذلك فإننا نطالب كافة القوى الدولية أن تتحمل مسؤولياتها التى ألزمها بها ميثاق الأمم المتحدة فى التعامل مع كافة القضايا والأزمات بمسطرة واحدة من فرض احترام القانون الدولى ومبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

السيد الرئيس،

فى سوريا، يمر الوضع بحالة من التجميد.. مع تعطل المسار السياسى الذى ترعاه الأمم المتحدة.. وتدهور حاد للوضع الاقتصادى والمعيشى للسوريين فى كافة أنحاء البلد.. سواء فى المناطق التى يُسيطر عليها النظام، أو تلك التى تتحكمفيها قوى أخرى.. إن هذا الوضع ليس قابلاً للاستمرار، لأنه ينطوى على معاناة غير محدودة للملايين من السوريين... ولدينا تخوف حقيقى من احتمالات تأثير الصدام الدولى الحالى وارتداداته السلبية على الساحة السورية.

وفى ليبيا، يعود شبح الانقسام ليُطل من جديد، فى ظل استمرار تواجد الميلشيات والقوات الأجنبية والمرتزقة التى توافقنا جميعاً على ضرورة رحيلها عن البلاد فى مؤتمرى برلين 1 و2.. وبدعم مجلس الأمن.. ونؤكد هنا أن التدخل الأجنبى فى الأزمة الليبية يُسهم فى تعقيدها وتصلب مواقف أطرافها، وإطالة أمدها، إننا نرغب فى رؤية الشعب الليبى قادراً على أن يختار بحرية ممثليه عبر صناديق الاقتراع فى انتخابات نزيهة مستعرون للمشاركة فى مراقبتها فى أقرب وقت ممكن.

وفى اليمن.. ما زالت الميلشيات الحوثية ترفض مبدأ التفاوض والتسوية السياسية للأزمة، وتلجأ عوضاً عن ذلك لتهديد الجيران فى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالمسيرات والصواريخ الباليستية... وأشيد فى هذا الصدد بقرار مجلس الأمن 2624، الذى جرى اعتماده بجهد واضح من الإمارات العربية المتحدة، والذى فرض المزيد من العقوبات على الحوثيين، مع تصنيفهم كمنظمة إرهابية.. ونؤكد أن الحل السياسى يظل السبيل الوحيد لمعالجة الحرب فى اليمن، وضمان تكامل التراب الوطنى لهذا البلد، وعدم استخدامه كمنصة من قبل قوى إقليمية بعينها لتهديد جيرانه.

إن التدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية مستمرة من دون انقطاع منذ أكثر من عقد من الزمان.. ولدى الدول العربية العديد من الشواغل حيال السياسة الإيرانية فى الإقليم، خاصة فى حال توصلها إلى اتفاق مع مجموعة (5+1) حول برنامجها النووى.. الذى يُمثل تهديداً للأمن والسلم، فى الإقليم والعالم... ونؤكد أنه يتعين دعم كافة الجهود فى المؤتمر الاستعراضى القادم هذا العام لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.. وفى المؤتمر الذى يُعقد فى الأمم المتحدة بهدف التوصل لاتفاقية لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط.. من خلال المزيد من الالتزام بهذا الهدف من جانب الدول النووية، وخاصة تلك الدول التى تبنت قرار عام 1995 حول الشرق الأوسط فى مؤتمر تمديد ومراجعة المعاهدة.

ومن ناحية أخرى، فإن السياسة الإيرانية لا زالت تُمارس تدخلات غير مرحب بها فى عدة دول عربية.. كما يمثل برنامجها الصاروخى مصدر قلق مشروع للعديد من دول الجامعة.. إن الدول العربية تسعى إلى علاقات حسن جوار مع ايران على أساسٍ من الاحترام المتبادل لسيادة الدول والامتناع عن التدخل فى شئونها.. وفى إطار يُحقق الأمن للجميع فى هذا الإقليم... لكن ما زال هذا الهدف، للأسف، بعيد المنال.

السيد الرئيس،

فى الوقت الذى تحرص فيه الجامعة العربية على تعزيز آليات الشراكة مع الأمم المتحدة من خلال اجتماعات التعاون العامة، فإننا نتطلع للمزيد من التعاون المتبادل مع مجلس الأمن فى المجالات العديدة المنصوص عليها فى البيانات الرئاسية رقم 5 لعام 2019 المعتمد تحت رئاسة دولة الكويت، ورقم 2 لعام 2021 المعتمد تحت رئاسة الجمهورية التونسية... وأتقدم بالشكر بوجه خاص للرئاسة الأيرلندية لمجلس الأمن لشهر سبتمبر 2021 على حرصها على تنفيذ ماتضمنه البيان الرئاسى الأخير.. وعقدها جلسة وزارية خاصة ناجحة للمجلس على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة مع ترويكا القمة العربية على المستوى الوزارى... وتتطلع الجامعة العربية لاستمرار هذا التقليد مع الرئاسة الفرنسية للمجلس فى سبتمبر 2022... وللاستمرار فى تنفيذ كل ما ورد فى هذه البيانات الرئاسية، بما فى ذلك اتمام الزيارات الميدانية لمجلس الأمن إلى جامعة الدول العربية، وإيلاء المزيد من الاهتمام لمشاركة الشباب والمرأة فى جهودنا المشتركة لتحقيق السلم والأمن الدوليين، فى اطار من الدعم المُقدر من الأمم المتحدة لقدرات الجامعة العربية فى هذا المجال الحيوى.. كما تتطلع الجامعة لاعتماد بيان رئاسى جديد نتيجة لهذا النقاش، وبما يكفل المزيد من تعزيز التعاون الدولى والإقليمى للتصدى للتحديات الإقليمية والدولية.

وأشير فى هذا المقام إلى ما نوليه من أهمية بالغة لتدريب الشباب فى جامعة الدول العربية والعالم العربى بوجه عام، ولتأهيله لتولى المسئوليات الجسام التى ستقع عليه فى المستقبل، ونؤيد اقتراح السكرتير العام فى "أجندتنا المشتركة" للارتقاء بوضعية المبعوث الخاص للسكرتير العام للشباب وتعزيز سلطته واختصاصاته، وربما البدء فى النظر، حسبما اقترحت بعض الدول، فى إقامة وكالة أو منظمة متخصصة للشباب على غرار منظمة الأمم المتحدة للمرأة UN-Women تعزيزاً لدور الشباب الرئيسى فى النهوض بمجتمعاتنا العربية، وأحيى فى هذا الصدد الأخت رزان العقيل سفيرة الأمم المتحدة للشباب وأول سفيرة لبلادها فى مؤتمر الأمم المتحدة للشباب، وأتطلع للاستماع إلى مداخلتها فى اجتماعنا اليوم.

السيد الرئيس،

تعهد رؤساء الدول والحكومات فى احتفالهم بالذكرى الخامسة والسبعين على تأسيس الأمم المتحدة بأن يفوا بوعودهم للأجيال القادمة، وأن يجعلوا من عام 2021 عاماً للتغيير، وحدد الإعلان اثنى عشر مجالاً من مجالات العمل الدولى متعدد الأطراف كمركزٍ لهذا التغيير، جميعها من المجالات التى تقع فى قلب محاور التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية.

إننا، فى جامعة الدول العربية، نرى أن الزخم الإيجابى الذى خلقه تقرير السكرتير العام جوتيريش "أجندتنا المشتركة" هو السبيل الأوفق للانتقال بالمجتمع الدولى إلى آفاق أرحب من العمل المشترك.. إذا ما صدقت النية وتوافرت الإرادة السياسية، وإذا تخلينا عن التمسك بالماضى ونظرنا إلى مصالحنا المشتركة فى المستقبل، وهنا أرحب بتشكيل السكرتير العام للمجلس الاستشارى رفيع المستوى المعنى بالتعددية الفعالة، ونتطلع إلى توصياته لتعزيز وتطوير العمل الجماعى متعدد الأطراف.

إننا فى جامعة الدول العربية نتطلع لانعقاد "قمة المستقبل" التى اقترحها السكرتير العام العام القادم، ونؤكد على استعدادنا للقيام بدور فاعل فى الإعداد لها ضماناً لمستقبل الأجيال القادمة مستقبل مشرق، يقوده الشباب مدعوماً بخبرة الأجيال السابقة، وبرؤى ذاتية تحقق الأهداف وتحافظ على الخصوصيات الحضارية للمجتمعات العربية، وتضمن المساواة فى الحقوق والواجبات.. وسنظل على عهدنا والتزامنا بالدفع قدماً بهذه الشراكة الاستراتيجية بين مجلس الأمن والجامعة العربية وصولاً لأهدافنا المشتركة.

وشكراً سيدى الرئيس