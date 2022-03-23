عاجل- إجراء اقتصادى روسى جديد على خلفية الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال بوتين، اليوم الأربعاء، إن موسكو قررت تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى عملة الروبل، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته للبنك المركزى ومجلس الوزراء "لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسى فى غضون أسبوع".

وأضاف أنه "لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وتلقى المدفوعات باليورو والدولار"، مؤكدا أن موسكو اتخذت قرارها بالامتناع عن استخدام "عملات الدول غير الصديقة" فى نقل الغاز.

وأكد بوتين أن بلاده ستواصل توفير إمدادات الغاز بحسب العقود المبرمة، على الرغم من اتخاذ عدد من الدول "قرارات غير قانونية" بتجميد أصول روسيا، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.