عاجل- مندوبة الاتحاد الأوروبى: نشهد أسرع أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية

جدة - نرمين السيد - أكدت مندوبة الاتحاد الأوروبى فى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الوضع فى أوكرانيا تسبب فى أسرع أزمة لاجئين فى أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، مشددة على أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا ستؤدى لأزمة غذائية فى مختلف دول العالم.





وقالت مندوبة الاتحاد الأوروبى فى الأمم المتحدة، أمام الجلسة الاستثنائية للأمم المتحدة، والتى أذاعتها قناة "إكسترا نيوز"، إنهم ملتزمين بتوفير الملاذ الآمن لكل من يفر من أوكرانيا ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ 24 فبراير الماضى، فيما تسعى العديد من الدول لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.

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