لافروف: انتهاء المفاوضات الروسية الأوكرانية بسرعة أمر غير مربح لواشنطن



جدة - نرمين السيد - وقال لافروف، خلال لقائه بطلبة ومدرسى معهد العلاقات الدولية، اليوم الأربعاء: "من الصعب التخلص من انطباعنا أن الزملاء الأمريكيين يمسكون كييف من يديها، حيث يرى الأمريكيون أنه من غير المربح أن تنتهى هذه العملية سريعا ويعولون على مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة".

وأضاف: "أن تصريحات استفزازية سُمعت من العواصم الغربية بأن مقاتلات "ميج" السوفيتية من أوروبا الشرقية ومنظومات ستينجر الأميركية تم تسليمها إلى أوكرانيا"، مؤكدا أن هذا يمثل تهديدا وخطرا صارخا لأن هذه الأسلحة قد تنتشر فى جميع أنحاء أوروبا.

وتابع وزير الخارجية الروسى: "على ما يبدو أن الغرب والولايات المتحدة يريدون إبقائنا فى حالة صراع لأطول فترة ممكنة، حسنًا فنحن لدينا الصحة والخبرة والروح والإرادة".