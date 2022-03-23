النتائج الاولية لانتخابات مجالس المحافظات في الاردن .. اسماء

دوت الخليج :- تاليا النتائج الاولية لانتخابات مجالس المحافظات : إسماعيل سلمان السعيدات بعضوية مجلس محافظة معان عن سلطة إقليم البتراء بعدد أصوات 2509 كنتيجة أولية رسمية. اسامة الضمور عن رئيس مجلس محلي منطقة الغوير/ عضو بلدية الكرك الكبرى صبري الكساسبة مقعد لواء عي في مجلس محافظة الكرك فوز الدكتور محمد بركات الطراونة عضو مجلس محافظة الكرك لمقعد مؤاب محمد سالم ابو غريقانه االحيوات بفوز رئاسة بلديه رحمه وقطر الدكتور عبدالله العبادلة عضو مجلس محافظة الكرك لمقعد مؤاب الثاني ناظم الزبون عضوا في مجلس محافظة جرش أحمد الخوالدة عضوا في مجلس محافظة جرش فوز المرشح عبدالغفور الحراحشة – برئاسة بلدية النسيم فوز المحامي عقاب البرماوي- برئاسة بلدية برما فوز عامر الزبون برئاسة بلدية- باب عمان

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