نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم مجانا ببلاش على نايل سات والأقمار في تصفيات المونديال في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار المختلفة الأخرى ، هو ما سنقدمه لكم من خلال هذا التقرير، حيث يبحث الكثير من عشاق كرة القدم والجماهير المصرية والعربية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار في الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكاس العالم قطر 2022، ويلتقي منتخبي مصر والسنغال مساء يوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس الحالي على ملعب استاد القاهرة الدولي في واحدة من القمم الإفريقية الهامة والتي ستحسم من المتأهل لبطولة مونديال قطر 2022، لذلك سنعمل على تقديم ورصد جميع ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لماتش مصر والسنغال اليوم مجانا عبر الأقمار الصناعية المتعددة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم مجانا نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار ، هي محض اهتمام جميع محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان وخاصة الجماهير المصرية والعربية ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي ان سبورت الرياضية الناقل الحصري لمباريات تصفيات المؤهلة لكاس العالم قطر 2022 في الدول العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وينطلق ماتش مصر والسنغال اليوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس وغزة فلسطين، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت تونس والجزائر، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم مجانا

وقبل أن نستعرض عليكم تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لماتش مصر والسنغال اليوم مجانا على النايل سات هوت بيرد استرا والأقمار الصناعية الأخرى، فقد كشف المدير الفني لمنتخب مصر الوطني البرتغالي كارلوس كيروش عن قائمة الفراعنة منتخب مصر لمواجهة منتخب السنغال في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2022.

وجاءت قائمة منتخب مصر ضد السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى – محمد أبوجبل – محمد صبحى.

الدفاع: عمر جابر – عمر كمال – محمود حمدى “الونش” – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – محمود علاء – أيمن أشرف – أحمد فتوح.

الوسط: حمدى فتحى – نبيل عماد دونجا – عمرو السولية – إمام عاشور – محمد الننى – محمد مجدى “قفشة”.

الهجوم: محمد صلاح – محمود حسن “تريزيجيه” – عمر مرموش – أحمد سيد “زيزو” – مصطفى محمد – مروان حمدى.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانا

وأما فيما يخص القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم مجانا على نايل سات ، فقد أكدت العديد من الصحف الرسمية ونقلاً عن موقع اليوم السابع ستكون القناة المجانية المفتوحة التي تذيع مباراة مصر والسنغال اليوم مجانا هي قناة اون تايم سبورت الرياضية على النايل سات والتي يُمكن استقبال التردد الخاص بها كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لماتش مصر والسنغال على نايل سات : 11861 – الاستقطاب الرأسي – معدل الترميز 27500. – معامل تصحيح الخطأ 3/4.

وإلى هنا نكون قد أكملنا ما عزمنا على تقديمه لجميع الجماهير المصرية والعربية ممن يبحثون ويريدون معرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم مجانا في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2022 ، وسوف نكون قريبين من الحدث فمن المتوقع أن يتم الكشف عن قنوات ماتش مصر والسنغال المفتوحة المجانية عبر الأقمار الأخرى، سنوافيكم بها على الفور.