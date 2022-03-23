تمويل شخصي بأقساط ميسرة ب20,000 ريال بدون كفيل وبلا رسوم بموافقة فورية

تمويل شخصي بأقساط شهرية ميسرة لمدة ثلاثة سنوات على الأكثر حيث يرغب العديد من المواطنين السعوديين والمقيمين التقديم الإلكتروني على التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية حيث يمكن من خلال الشركة الحصول على أفضل تمويل في السعودية يخدم العديد من المواطنين في توفير مطالبهم الشخصية بالمملكة في الفترة الحالية حيث يمتاز التمويل بأنه متوافقًا مع معايير الشريعة الإسلامية حيث يتم التقديم للحصول على عرض تمويل شخصي بدون كفيل غارم وبلا رسوم إدارية بالتقسيط الشهري لمدة زمنية تصل إلى ستة وثلاثون شهر كذلك عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.

أهم شروط الحصول على التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل

للحصول على تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة يجب في البداية قبل التقديم الإلكتروني على التمويل الأصغر توفير جميع الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على طلب التمويل لدى شركة اليسر للتمويل في السعودية وإليكم كافة الشروط والضوابط الهامة بالشركة كالتالي بالتفصيل اليوم:

يشترط التمويل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة توفير دخل ثابت شهري يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل بالشركة.

كذلك التمويل بالشركة يحتاج أن يكون العميل المتقدم يبلغ من العمر 22 سنه فأكثر من ذلك حتى 60 سنه بخلاف العسكرين حتى عمر التقاعد العسكري في المملكة.

إيضًا يجب توفير خدمة العمل المطلوبة على الأقل ثلاثة أشهر فأكثر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

يحتاج التمويل عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل.

كافة المزايا والخصائص التمويلية الهامة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل