لينك استعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات

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عمر شويل - جدة لينك استعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022، أخيرا وبعد انتظار من جانب طلبة وطالبات مرحلة الثالث المتوسط، تم الإعلان رسميا عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي، وتم رفعها بشكل كامل عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حتى يستطيع الطلاب الاستعلام عنها، بعد أن قامت الوزارة باتاحة استخراج الدرجات من خلال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، والتي تظهر بمجرد اتباع عدة الخطوات في شكل ملف PDF، كما يمكن الحصول عليها من خلال موقع نتائجنا المتخصص في إعلان نتائج الطلاب في جميع المراحل الدراسية.

لينك استعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022

نجحت وزارة التربية والتعليم في عقد امتحانات الصف الثالث المتوسط بجميع محافظات العراق بكل نجاح، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم من انتشار للأوبئة، وذلك من خلال اتباع الإجراءات الخاصة بالحماية والوقاية من فيروس كورونا، وقد شهدت الفترة السابقة حالة من القلق من جانب أولياء الأمور والطلاب في انتظار موعد إعلان النتائج الخاصة بالطلاب، لما تمثله تلك المرحلة الدراسية من أهمية كبرى في مشوار الطالب التعليمي.

وقد وضحت الوزارة في وقت لاحق أنه بمجرد الانتهاء من رصد درجات الطلاب، يتم رفعها مباشرة عبر الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت، لتيسير الأمر على الطلاب في استخراج نتائجهم في المواد الدراسية التي قدموا امتحاناتها خلال الأسابيع الماضية، كما من خلال الموقع أيضا يتم التعرف على معدلات القبول حتى يقرر الطالب الجامعة المراد الالتحاق بها بناءا على ذلك المعدل والدرجات التي تحصل عليها، وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي تهم الطالب و يوفرها الموقع.

استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي

من خلال عدة خطوات بسيطة يتم استخراج النتائج الخاصة بطلاب مرحلة الصف الثالث، وهي:

الولوج فورا إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت.

من الصفحة الرئيسية يتم الدخول إلى قسم الاستعلامات.

اختيار الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط .

تسجيل اسم الطالب بالكامل ورقم الامتحان الخاص به في المكان الصحيح.

الضغط على استعلم أو عرض النتيجة لتظهر الدرجات الخاصة بالطالب مباشرة.

وجدير بالذكر أتاحه نتائج تلك المرحلة وعدد من المراحل الأخرى، من خلال موقع خاصة بعرض نتائج الطلاب مثل موقع نتائجنا، على أن تكون معتمدة لدى وزارة التربية والتعليم.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية